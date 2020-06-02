اعتمدي فستان ابيض لإطلالة منعشة هذا الصيف

هذا الموسم، طغى اللون الأبيض بقوة على منصات عروض الأزياء وزيّن معظم التصاميم وبالأخص الفساتين البيضاء. في المجمل، عندما تسمعين بفستان ابيض، قد تتخيّلين موديلات مملة وغير عصرية. هذا الموسم الأمور مختلفة، إذ برزت الفساتين بقصات ملفتة وغير اعتيادية، كفيلة بمنحكِ إطلالة بعيدة تماماً عن الرتابة. طرق تنسيق فستان ابيض سهلة، كما أنها صيحة ستشعركِ بالإنتعاش والصفاء هذا الموسم، فلا تترددي في تبنّيها. أمّا في حال اخترتِ تبنّي هذه الصيحة في اللوكات الرسمية، فاحرصي على أن لا تكون المناسبة حفل زفاف.

النجمات والفاشينيستا لجأن إلى فستان ابيض في إطلالاتهن، لذلك، جمعنا لكِ صورهن لتستوحي منهن إطلالاتكِ المقبلة في الفستان. للوكات الرسمية، استوحي من سيرين عبد النور وارتدي فستان ابيض طويل دانتيل. اتّسم أيضاً هذا التصميم بالكشاكش وبأسلوبه المحافظ. لا تترددي في اعتماد روج بلون قوي مع هذه الإطلالة مثلاُ. لإطلالة شيك أخرى، استلهمي من Tamara Kalinic التي ارتدت فستان ابيض قصير مطبّع بنقشة نقاط البولكا. كما وانتعلت معه صندال ملوّن. هذا التنسيق يناسب صاحبات الأسلوب الأنثوي والمرح في الوقت عينه.

في حال كنتِ تبحثين عن فستان ابيض يناسب إطلالاتكِ الشيك غير الرسمية، فاختاريه بقماش حريري مثلاً أو بقماش منسدل. في هذا الإطار، عنود البدر ارتدت تصميم ذات طيّات بالكامل. أمّا سارة مراد، فلجات إلى فستان ابيض طويل ذات أكمام مطرّزة بالحبيبات البرّاقة. إضافة إلى ذلك، كمّلت اللوك بحزام على شكل سلاسل.

من جهة أخرى، للوكات الكاجوال شيك، استوحي من لانا الساحلي التي ارتدت فستان طويل على شكل قميص. كما ونقلت اللوك إلى مستوى آخر من خلال إضافة الأكسسوارات مثل الحزام على شكل حبل، عقد كبير وأقراط طويلة. بدورها، درة زروق اختارت فستان ابيض مطرّز بالأسلوب الإنجليزي ونسّقته مع حزام من نفس اللون.

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لإطلالة جذابة، ارتدي فستان من دون أكمام تماماً كما فعلت فاطمة المؤمن. لا تترددي في اختياره بتفاصيل ملوّنة، إذ أنها تزيده انتعاش وحركة. إضافة إلى ذلك، إن كنتِ تريدين ارتداء فستان ابيض في إطلالاتكِ الكاجوال، اختاريه بأسلوب مينيمالي وانتعلي معه صندال مسطّح تماماً مثلما فعلت Aylin Koeing.

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