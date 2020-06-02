6 طرق بسيطة تخلصك من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الصاوي: دهون البطن مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون نتيجة اتباع العادات الغذائية الغير صحيحة، وبعض العوامل الوراثية، قد يلجأ البعض لتناول العقاقير وإجراء العمليات الجراحية للتخلص من تلك المشكلة في حين أنه يمكن اتباع بعض العادات البسيطة التي تساعد في التخلص من دهون البطن، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا لقراءة المزيد، اضغط هنا

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