البناطيل الواسعة بالخصر العالي من أهم أزياء صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:00 مساءً -

لا تزال موضة البناطيل الواسعة ذات الخصر العالي أو ما يعرف بال high waist مستكملة رواجها ضمن موضة صيف 2020. وقد رصدناها ضمن عروض أزياء أرقى الماركات العالمية خلال أسابيع الموضة العالمية بتصاميم وخامات وألوان متنوعة لتلبي أذواق جميع النساء.

بنطلون بولكا اسود وأبيض واسع من مارك جايكوبس Marc Jacobs



لطالما كانت البناطيل الواسعة بالخصر العالي الرفيق المثالي للمحجبات، نظراً لقماشها الناعم الذي غالباً ما تكون مصممة منه، بالإضافة إلى تصميمها الأنيق والمحتشم في آن معاً؛ إلا أنه ولموسم صيف 2020 لن تنحصر موضة هذه البناطيل بفئة المحجبات بل ستكون صيحة أساسية لمختلف النساء.

تابعي مع الخليج 365 اليوم أبرز تصاميم البناطيل الواسعة بالخصر العالي لصيف 2020 مع الطرق المثلى لتنسيقها هذا الموسم.

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موضة البناطيل الواسعة بخصر عالٍ الأكثر رواجاً لصيف 2020

بناطيل واسعة بخصر عالٍ من الدنيم لصيف 2020

بنطلون دنيم بخصر عالي من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



من أبرز الخامات وأكثرها رواجاً على ساحة الموضة العالمية لصيف 2020 هي خامة الدنيم أو الجينز. فهي من الأقمشة العصرية والعملية في آن معاً حيث تعشقها مختلف النساء. ولأن البناطيل الواسعة بالخصر العالي من آخر صيحات موضة الموسم، قرر المصممون المزج بين هذه الصيحة وقماش الدنيم من خلال تقديم تصاميم رائعة على منصات العروض.

اختاري البنطلون الدنيم بتصميم واسع وخصر عالٍ High waist paper bag كما رأيناه على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney، وقد نسقته العارضة مع قميص أزرق لإطلالة نهارية مريحة.

ولإطلالة أكثر أناقة، نسقي البليزر والقميص مع بنطلون الدنيم لواسع بخصر عالٍ على غرار ما قدمه دار سيلين Celine. ارتدي حذاء بوتس يصل إلى الكاحل ankle boots مع هذه الإطلالة المناسبة للاجتماعات الكاجوال وأوقات الدوام العملية.

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بناطيل واسعة بخصر عالٍ من الجلد لصيف 2020

بنطلون بتصميم واسع وخصر عالي من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



رأينا الجلد بقوة لموسم صيف 2020 مع أنه من الخامات الأكثر استخداماً في موسم الخريف والشتاء. وقد قدمته أهم الماركات العالمية بألوان عصرية منعشة مناسبة لموسم الصيف.

جاء البنطلون الواسع بخصر عالٍ وحزام من الجلد بلمسة صيفية بحتة، من خلال لونه الأزرق السماوي ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo. ولكن لا تنسي تنسيقه مع حذاء بكعب نظراً لطوله ووسعه.

كما ولفتتنا البناطيل الواسعة بخصر عالٍ ضمن عرض أوف وايت Off-White بتصميم ترندي بفتحات لأيام الصيف الحارة.

بناطيل واسعة بخصر عالٍ ملونة لصيف 2020

بنلون أخصر واسع بخصر عالي من مارك جايكوبس Marc Jacobs



لم تخلُ منصات عروض صيف 2020 من البناطيل الواسعة بخصر عالٍ الملونة، فهي ستضفي على إطلالتك لمسة من الانتعاش الصيفي والحيوية.

نسقي هذا الصيف البنطلون الواسع بخصر عالٍ باللون الأخضر مع معطف بطبعات الورود لإطلالة صيفية راقية وحذاء بكعب على غرار إطلالة عارضة مارك جايكوبس Marc Jacobs.

ولا تنسي أن البناطيل الواسعة بخصر عالٍ مناسبة فقط لذوات البطن المسطح وغير الممتلئ.

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