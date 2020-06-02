مجوهرات ليدي فوزازا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:00 مساءً - العنود بدر أو الملقبة بـ "ليدي فوزازا" هي مصممة ومنسقة أزياء شهيرة، أنشأت مجموعة ليدي فوزازا للأزياء، وهي تعد من أكثر الشخصيات شهرة في عالم الموضة بالشرق الأوسط.

تأثرت فوزازا بتربيتها ونمط حياتها وظهر ذلك جليًا في علامتها التجارية التي ابتدأتها في عام 2011، فهي ابنة المملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض، ولدت في عام 1985 لأب سعودي وأم لبنانية، وتعيش في دبي.



- دخولها عالم الأزياء

ليدي فوزازا



اقتحمت العنود بدر مجال تصميم الأزياء في سن الثامنة عشرة، واستطاعت أن تصبح واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم العربي، وفازت بعدة جوائز إقليمية ودولية، منها جائزة أفضل مصممة محلية لسنة 2012 – 2013، جائزة أفضل رائدة أعمال لسنة 2016، بالإضافة إلى جائزة امرأة العام في الإمارات.

ورغم تميز العنود بدر في عالم الأزياء والموضة، إلا أنها تعشق أيضًا عالم المجوهرات، وظهر ذلك بوضوح في كافة إطلالاتها، حيث تنسق المجوهرات بشكل أنيق وراقِ يضفي على إطلالتها طابعًا خاصًا يميزها.

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- أسلوب خاص في تنسيق المجوهرات

ليدي فوزازا



تتميز العنود بدر بأسلوب خاص في تنسيق المجوهرات، فهي تفضل السلاسل الطويلة المنسابة من عدة طبقات، بالإضافة إلى الأساور الملونة، وتقوم بتنسيقها بشكل منظم يعطي لمسة جمالية وأنيقة، وتعتمد في اختياراتها على تصاميم مفعمة بالأنوثة والثقة والشجاعة.

ويظهر تميز العنود بدر في ارتداء الأقراط بأشكالها المتعددة، فهي تنسق الأقراط الطويلة المرصعة بالفصوص في المناسبات والسهرات الكبيرة، بينما ترتدي الأخرى الصغيرة في مناسباتها النهارية، وأحيانا تستعين بها في مناسباتها المسائية.

وتفضل أيضًا ارتداء خواتم كثيرة في اليد، والمزج بين الخواتم الكبيرة والصغيرة، الملونة منها والمعدنية، وذات أشكال متعددة كالنجوم والهلال والحروف والكلمات، التي تلف الأنظار إليها، وتعطي لمسة مبدعة، حيث تظهر بها في خروجاتها الترفيهية، وكذلك المناسبات الرسمية.

وتحرص رائدة الأناقة في الشرق الأوسط "ليدي فوزازا" على تنسيق أزيائها ومجوهراتها مع بعضها البعض، بحيث تظهر إطلالتها بطريقة متناسقة وجذابة، وذات أسلوب مختلف.

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