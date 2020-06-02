زيت دوار الشمس لتقوية الأظافر وتطويلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:00 مساءً - أثبتت العديد من الدراسات أهمية زيت دوار الشمس في تقوية الأظافر الطبيعية، حيث يعمل على تطويلهَا وتقويتها، وتزداد أهميته بإضافة بعض المكونات عليه، إليكِ الخليج 365، وصفات طبيعية بزيت دوار الشمس لـ تقوية الأظافر وتطويلها.



وصفة صفار البيض وزيت دوار الشمس:

وصفة صفار البيض وزيت دوار الشمس



يخلط صفار البيضة مع زيت دوار الشمس جيدًا حتى تتكون عجينة من الخليط تُدهَنُ بها الأظافر، وتُترَكُ حتى تجف، ثم يتم غسل اليدين بالماء الفاتر.

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وصفة زيت دوار الشمس وخل التفاح:

جربي وصفة زيت دوار الشمس وخل التفاح



قومي بخلط ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس وملعقة خل صغيرة، مع صفار بيضة.

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اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا، ثم امسحي أظافرك باستخدام قطعة قطن مبللة بالخليط.



نقاط هامة يجب اتباعها أيضاً للعناية بالأظافر:

استخدمي المبرد الخشب، أثناء البرد، حاولي قدر الإمكان تجنب البرد في اتجاهين ذهابًا وإيابًا، وحاولي دائمًا بردها في اتجاه واحد.

برد الأظافر وهي جافة تمامًا، لأن الأظافر المبللة تكون ضعيفة عن المعتاد، مما يعرضها للكسر.

أهمية استخدام زيت فيتامين «E»، قومي بتمرير القطنة على أظافرك والجلد المحيط بها، ثم قومي بعد ذلك بدفع الجلد برفق مع كريم مرطب، ثم وضع طبقة من مقوي الأظافر، للحصول على أظافر قوية ولامعة.

إذا كنتِ من محبات طلاء الأظافر بشكل مستمر، فحاولي تجنب مزيل الطلاء الذي يحتوي على الأسيتون، لأنه يؤدي إلى جفاف الأظافر، في المقابل يمكنك استخدام الأنواع التي تحتوي على الأسيتات.

الحرص على تناول الطعام الذي يحتوي على "الحديد" و"أوميجا 3"، وهو متوفر في منتجات الحبوب الكاملة، كالخضرواتِ الورقية الداكنة "السبانخ" و "الخيار"، أيضاً اللحوم الحمراء والبيض، "أوميجا 3" متوفرة في المكسرات، فهذه الأحماض الدهنية تقي أظافرك من التشقق.

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