استوحي أزياءَك الصيفية من النجمة سيرين عبد النور

تتمتّع الفنانة سيرين عبد النور بقوام ممشوق، ما يجعل من اطلالاتها خاطفة للأنظار و جذّابة . فشاهدنا اطلالاتها خلال فصل الصيف بموديلات وأزياء مواكبة للموضة . اليكِ أجمل تلك الاطلالات :



1- الأزياء بنقشات



في اطلالة نهارية ، أطلّت سيرين خلال عيد ميلاد ابنتها، بفستان ملوّن بنقشات، نسّقت معه أقراط أذن ذهبية، فحصدت الكثير من الاعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي .



2- أزياء كاجوال



خلال جلسة تصوير ، أطلّت سيرين عبد النور بصيحة الجينز مع تيشيرت أبيض، و قميص مطبّع مفتوح .



3- الفستان البليزر



شاهدنا اطلالة راقية لـ سيرين على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، بصيحة الفستان البليزر من اللون الأسود، مع حزام عريض يضمّ الخصر، و كنزة شتوية من اللون الأبيض .



4- اطلالة سيرين بالتيشيرت



أطلّت سيرين خلال مقابلة على الراديو مرتدية تيشيرت من اللون الأبيض، مع عبارة "J’ADORE" ما جعل اطلالتها طبيعيّة و عفويّة .



5- الفستان السواريه



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اعتمدت سيرين عبد النور فستانًا أبيض طويلاً بشقّ الساق، مع حذاء بكعب عالٍ، و حقيبة الكلاتش، ما جعلها تبدو في غاية الشياكة .



6- الأحمر وسيرين عبد النور



شاهدنا حب سيرين للّون الأحمر خلال مسلسلها الرمضاني، و تابعت اطلالاتها باللون الأحمر بعد ذلك، باعتمادها فستاناً طويلاً من اللون الأحمر، و حذاءً مفتوحاً بكعب عالٍ .



7- أزياء من اللون الأسود خلال الصيف أيضاً



أعجبتنا اطلالة النجمة سيرين عبدالنور خلال جلسة تصويرلها بفستان مطرّز من اللون الأسود بأكمام شفافة، والذي جعل من اطلالتها راقية و خاطفة للأنظار.

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