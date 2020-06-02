إيفانكا ترامب تخطف الأنظار بإطلالاتها بالزي المغربي

خطفت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنظار المتابعين والمعجبين ، واهتمام وسائل الإعلام المغربية والأجنبية بإطلالاتها بزي مغربي خلال زيارتها المغرب

والتقت إيفانكا العديد من الشخصيات الرسمية منها الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما زارت مناطق متفرقة بالمملكة.

وأثار الاستقبال الحار لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد حقول الزيتون الرئيسية في المغرب، عاصفة من الجدل.وخصوصا بعد ان قامت إحدى المزارعات بتقبيل يدها في قرية نواحي سيدي قاسم، وهي اللقطة التي أحدثت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت زيارة إيفانكا للمغرب 3 أيام من أجل الترويج لمبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، وهي مبادرة أطلقتها بداية السنة الجارية للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء في البلدان النامية.

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