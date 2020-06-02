تعرفي علي اتيكيت السبا وأماكن الاستجمام

للأماكن التي يرتادها المرء بهدف الاستجمام والاسترخاء، سواء كانت صالات التدليك أو المنتجعات الصحية (سبا)، قواعد وأصول تطلع القارئات عليها خبيرة الـ"اتيكيت" السيِّدة نادين ضاهر، في النقاط الآتية:

اتيكيت السبا وأماكن الاستجمام

• من الضروري ارتداء الملابس والأحذية المريحة، مهما كان نوعها، عند ارتياد هذه الأماكن.

• إطفاء الهاتف الخلوي في مكان الاستجمام من قواعد الاتيكيت، خصوصًا أنَّ الغالبيَّة تقصد هذه المطارح بهدف الهدوء النفسي.

• البعد عن التصرفات المزعجة، كرفع الصوت عند الحديث مع الآخر، من البديهيات...

• التقيُّد بالمواعيد ضروري جدًّا، أي الحضور قبل 15 دقيقة من الموعد المُحدَّد، بغية تبديل الملابس.

• الامتناع عن إحضار أي نوع من الأطعمة، علمًا بأن هذه الأماكن تُقدِّم المشروبات والوجبات الخفيفة. ولكن، إذا لم تتوافر هذه الخدمة فيها، فيُسمح بإحضار الفواكه الطازجة.

• إيداع الأطفال في المنزل، لأن لا مكان لهم في هذه الصالات.

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