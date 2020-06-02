خلطة زيوت سحرية للقضاء على القشرة قبل الزفاف

للشعر أهمية في إبراز تسريحة بطريقة لافتة. والشعر الصحيّ هو الدليل على اهتمام العروس بنفسها وجمالها. حتى لا تتركين القشرة تسلبك جمالك يوم الزفاف أو حتى بعد العُرس، يبقى من الضروري عليكِ تجربة هذا الخليط من الزيوت لطلّة شعر نظيفة وأكثر صحة.

مكونات بخاخ زيوت الشعر لمكافحة القشرة

تحتاجين عند تجربته إلى:

• ملعقة طعام من زيت جوز الهند (الذائب)

• ملعقة طعام من زيت الجرجير

• ملعقة طعام من زيت الزيتون



فوائد المكونات

زيوت تخلصك من القشرة

زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات تهدىء فروة الرأس وتساعد بنجاح في علاج القشرة المزعجة.

زيت الجرجير: الزنك والكبريت الموجدان فيه يقللان مع المداومة عليه فترة من الوقت من وجود قشرة الرأس.

زيت الزيتون: غني بفيتامين E الذي يعالج مشكلة قشرة الشعر بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

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طريقة التحضير

• امزجي الزيوت مع بعضها البعض في زجاجة بخاخ ثم رشيها على فروة رأسك ودلكي في حركات دائرية.

• انتظري لمدة 25 دقيقة بعد انتهاء التدليك وفي الأخير اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافىء.

• كرري اللجوء للبخاخ مرتين إسبوعياً على الأقل وشاهدي النتيجة بنفسك خلال شهر من الاستخدام.

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