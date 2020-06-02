افكار مبتكرة لتقديم خاتمي الزواج للعروسين

إذا كنتِ تودّين حقاً أن تجعلي حفل زفافك حدثاً رائعاً، لا يُنسى، فلا بدّ لك من أن تبحثي عن الأفكار الجديدة التي تُبهر الآخرين. مثلاً: بدل أن تُقدّمي شبكتك أو خاتم الزفاف في علبة تقليديّة، فإنّ بإمكانك اختيار شكل مميّز ورائع، كالتالي.



أفكار مبتكرة لتقديم خاتم وشبكة الزفاف

أجمل ما يمكن أن يتم به تغليف شبكة العروس هي الورود بمختلف ألوانها، مع أن تتناسب ألوان العلبة مع لون الورود، فإذا كانت العلبة باللون الذهبي، اعتمدي على ورود باللون الأحمر أو الأبيض، وهكذا...

كما ننصحك باختيار الورود البنفسجية اللون، فهي من الألوان الرائجة هذا العام فيما يتعلق بألوان ديكورات حفلات الزفاف والخطوبة.

يمكن أن تزيني صينية التقديم فقط بـ الورود، وتتركي العلب الخاصة بدبل الخطوبة فوقها، مع وضع عصا تحمل إسم كلّ من العروس والعريس بالجليتر اللامع، لشكل مميز ومختلف.

أو أن تستخدمي الصندوق الزجاجي، مع الحامل للـ مجوهرات وكأنّ شبكتك قطعة ثمينة بالمتحف، مع تزيين الصندوق بالورود، او قماش الدانتيل حسب ذوقك الخاص.

من الممكن أن تستخدمي الأقمشة الأنثوية الناعمة، كـ الستان الحريري مع التول والدانتيل الناعم، لتغلفي به الشبكة، وربطه بالنهاية بشريط لامع باللون الفضي أو الذهبي، ووضع الشبكة على طبق التقديم، مع نثر أحجار اللؤلؤ بشكل عشوائي.



نصائح سريعة عند اختيار خاتم الزفاف

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لا تنتظري حتى آخر لحظة قبل يوم الزفاف الخاص بك! فالبحث عن خاتم الزفاف يجب أن يتم قبل الزفاف بوقت مبكر بحيث يكون لديك ما يكفي من الوقت للعثور بالضبط على ما تبحثين عنه. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك على اختيار او تعديل حجم الخاتم بما يتناسب وأحلامك واختيار ما إذا كنت ترغبين بالحفر عليه .

عندما تجلسين للتخطيط لنفقات الزفاف الخاص بك، تأكدي من التفكير في ميزانية حفلة الزفاف الخاص بك. فالميزانية يمكن أن تتراوح بين بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدولارات. إن تحديد المبلغ الذي يمكنك إنفاقه خلال التسوق سيجعل من السهل تضييق نطاق الخيارات. هناك دائماً خاتم جميل يناسب كل ميزانية!

هل تريدين خاتماً من البلاتين، الذهب الأبيض، الذهب الأصفر، أو من المعادن المختلطة؟ الرجال لديهم هذه الخيارات أيضاً، بالإضافة إلى المعادن البديلة الشعبية مثل التيتانيوم والكوبالت. هذه المعادن البديلة هي خيار ممتاز إذا كان لديه نمط الحياة النشطة وهي العامل الرئيسي في قراركم. البلاتين هو أيضا خيار متاح لشخص لا يريد أن يقلق بشأن صيانة خاتمه.

إذا كنت ترغبين في خاتم زفاف خاص بك مكمل تماماً لخاتمه، تحدثي إلى الصائغ حول المجموعات المطابقة. إذا كان لديكما ذوق مختلف بشكل كبير وتريدين خاتماً من الذهب في حين أنه يريده من التيتانيوم الأسود، ناقشي معه الخيارات للوصول إلى حلٍّ مرضٍ

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