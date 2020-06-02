ساعات باللون الأحمر ترند في 2020

أول سؤال يتراءى لك وأنت تقرا هذا العنوان "ساعات باللون الأحمر": هل من اللائق ارتداء ساعات باللون الأحمر؟ إن كنت رجلاً تقليدياً محافظاَ، نعتقد لن تحب الفكرة. لكن إن كنت رجلاً جريئاً باتباع الموضة، وآخر الصرعات، نبشرّك أنّ الساعات باللون الأحمر ترند في 2020. بعد إنقضاء فترة الحجر المنزلي، سيكون الوقت رائعاً لتحديد بعض أهداف اللياقة البدنية، ومراقبة ضغط الدم هي واحدة من أبسط الطرق لتتبع تقدمك، وذلك لأنه يوضح كيف تعمل التمارين على تحسين صحة قلبك. في الماضي، كان قياس ضغط الدم يتطلب زيارة الطبيب- ولكن اليوم، أصبح الأمر بسيطًا مثل ربط جهاز تعقب النشاط أو الساعة الذكية. فيما يلي سنعرض خياراتنا التي تناسب الرجل الكلاسيكي والمعاصر:

ساعات ذكية باللون الأحمر

كما ذكرنا عن أهمية تتبع ضغط الدم خلال ممارسة التمارين الرياضية، وهنا ننصحك بساعة بجهاز Fitfort Tracker الذي يعمل على وظيفة مستشعرات للتحكم والتحكم لقياس ضغط الدم طوال النهار والليل. يمكنه تتبع ما يصل إلى 14 تمرينًا وكرة سلة ويوغا، مع مقاييس فائقة الدقة للوقت والمسافة والسعرات الحرارية المحروقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مجموعة من الميزات الأخرى، بما في ذلك مراقب النوم وتذكير بشرب الماء. كما ننصحك بساعات تتضمن خصائص أخرى إلى جانب وظائف الساعة الذكية القياسية، مثل اتصال الهاتف عبر البلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والكاميرا والمنبهات عن بُعد، والأنشطة اليومية. يراقب متتبع HalfSun أيضًا معدل ضربات القلب وضغط الدم باستمرار. كما يسجّل أنشطتك طوال اليوم، بما في ذلك خطواتك والدقائق النشطة والنوم. والأفضل من ذلك ، أنه يحتوي على جهاز تعقب للدورة للنساء يمكن تشغيله وإيقاف تشغيله حسب الحاجة.

ساعات كلاسيكية باللون الأحمر

Advertisements

إذا كنت رجلاً شرقياً بإمتياز وتفضل الطابع الكلاسيكي، يمكنك إرتداء ساعات كلاسيكية باللون الأحمر، ونحن نحترم ذوقك. بنهاية الأمر، تم اختراع الساعات لإعلامنا بالوقت، طبعاً مع الأخذ بعين الإعتبار أنّنا يمكننا تقييم الساعات هذه الأيام في جمالياتها أكثر من نشاطها. تضيف الساعات التميّز إلى الزي الرائع. ومع ذلك، تعد تعددية الاستخدامات أحد العناصر الأكثر جاذبية التي يبحث عنها معظم الرجال في الساعة الأساسية. أفضل طريقة للعثور على ساعة قابلة للتكيف هي البحث عن بساطتها. القطع المبسطة والكلاسيكية والخالدة هي ما يجب أن تبحث عنه.

قد يهمك ايضا:

شوبارد تقدّم أجمل موديلات الساعات العصرية

أسعار أبرز الساعات النسائية من معرض جنيف للساعات والعجائب لعام 2020