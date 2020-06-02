كمامات حريرية للحريصين على الموضة ا

بتصميمات دقيقة لزهور الأوركيد والكاميليا وشخصيات صينية ترمز للحظ الحسن، أصبحت كمامات الحرير الأنيقة التي تصنعها مصممة الأزياء الصينية تشو لي سلعة مرغوبة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتصنع تشو، التي شاركت علامتها التجارية للأزياء “ديجين” في أسبوع الموضة الصيني في الآونة الأخيرة، كمامات حريرية مطرزة ومجهزة بفلاتر هواء من طراز إن95 ذي المواصفات العالية منذ فبراير، حتى توفر للحريصين على الموضة خيارات لحماية أنفسهم.

وأوضحت تشو أن فكرة صنع الكمامات التي يمكن إعادة استخدامها والمصنوعة من الحرير الصيني الملون أتتها عندما أصبح الوضع خطيراً جداً، وقالت: “رأينا أن الكثير من الناس بحاجة إلى تغيير كماماتهم كل أربع ساعات".

وتتوقع تشو أن تكون الكمامات ضرورية في المستقبل القريب. وقامت بتعديل التصميم لتصلح الكمامات للاستخدام خلال فصل الصيف، فصنعتها من قماش حريري أقل سمكاً مما يسمح بالتنفس على نحو أفضل في أجواء الطقس الأكثر دفئاً.

وتستمتع مصممة الأزياء البالغة من العمر 55 عاماً، وهي مديرة التصميم في شركة شاندونغ صنبيرد جارمنت، بإضافة الزخارف الصينية التقليدية إلى عملها.

وتصنع تشو أيضاً بدلات وقائية ذات تصميمات تغلب عليها الورود وذلك بعدما طلب منها أصدقاؤها تصميم ملابس أنيقة تضمن لهم الحماية أثناء السفر عبر الجو.

ويبلغ سعر الكمامة 118 يواناً (16 دولاراً)، وتخطط تشو لتسويقها من خلال دعوة مستخدمين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في بث مباشر على منصات التجارة الإلكترونية، وتأمل في توسيع المبيعات في إنجلترا وإيطاليا.

وقالت: "أتمنى أن يضع الناس كماماتي التي تحميهم وتجعل شكلهم جميلاً وتجلب لهم الأمان وحسن الطالع".

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