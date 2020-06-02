خواتم خطوبة ماسية بألوان مميزة

تبحث كل عروس عن خاتم خطوبة يناسب ذوقها ويعكس شخصيتها، فتفضل بعض العرائس خواتم خطوبة كلاسيكية راقية لإطلالة ناعمة وبسيطة، فيما تميل بعضهن لخواتم الخطوبة المرصعة بفصوص ملونة لإطلالة نابضة بالحيوية.

إذا كنتِ من العرائس اللاتي تفضلن الإطلالة العصرية والمرحة بخواتم الخطوبة الملونة، فسوف نخبرك بأجمل ألوان خواتم خطوبة 2020 لتختاري منها ما يناسبك.

خواتم خطوبة أرجواني

برز اللون الأرجواني بقوة في خواتم خطوبة 2021-2020، وهو لون راقي وجذاب ويمكن أن يتناغم مع الذهب الأبيض والذهب الوردي أيضاً.

خواتم خطوبة حمراء

تألقي بتصميم جريء ولافت للأنظار من أجمل خواتم خطوبة مرصعة بالفصوص الحمراء، حيث أنها صيحة رائجة في خواتم العروس.

خواتم خطوبة مرصعة بالأخضر

تتسم خواتم الخطوبة المرصعة بالأخضر بتصميمها الراقي، وذلك لأن حجر الزمرد من أكثر الأحجار الكريمة قيمة وفخامة.

خواتم خطوبة مرصعة بالأزرق

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لون ملكي ساحر تفضله أميرات القصور الملكية على مدار السنين، حيث أن موضته لا تنتهي، ويتسم بالرقي والفخامة.

خواتم خطوبة مرصعة بالأصفر

بوحي من إشراقة الشمس، قدمت العديد من الماركات خواتم خطوبة مرصعة بالألماس الأصفر لتتناغم مع الألماس الأبيض.

خواتم خطوبة مرصعة بالوردي

يعكس اللون الوردي شخصية العروس المفعمة بالأنوثة والرومانسية، حيث يتمتع بالنعومة والبساطة، ويعد من أبرز ألوان خواتم الخطوبة لهذا العام.

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