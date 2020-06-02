أجمل اطلالات الفاشينيستا لانا الساحلي

تحرص المدونة اللبنانية لانا الساحلي بدقة على تنسيق أزيائها ، ما يدفع الكثير من الشابات أن تحتذي حذوها، فهي دائما ما تجرب أحدث صيحات الموضة وترتديها على طريقتها الخاصة.

صيحة اللوك الكامل باللون الأسود في الشتاء ليمنحها لوك درامي ومميز، فقد نسقت جاكيت جلد مع شورت جلد وتوب بنفس اللون والبوت كان قصير وباللون الأسود.



الفستان الأبيض المنقوش بالزهور بنفس الدرجة مع جاكيت قصير مزين بالفراء، أنه سيمنحك لوك مثالي للغاية لإحدى دعواتك في الشتاء.

نقشة جلد الفهد ونقشة الحمار الوحشي من الستايلات العصرية لشتاء 2020فقد نست فستان قصير بنقشة الفهد مع بوت قصير، ونسقت جاكيت بنقشة الحمار الوحشي مع تنورة جلد لامع.



إطلالات الفاشينيستا اللبنانية لانا الساحلي متميزة ومتجددة باستمرار، لذا استلهمي من الصور ما يناسبك.

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