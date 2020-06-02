منها الليمون والملح.. 6 طرق منزلية لإزالة بقع الصدأ من الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لأن الصدأ من أقوى البقع التي تواجه السيدات بسبب صعوبة إزالتها وقد يستغرق الأمر وقتًا وصبرا، تسأل العديد من الفتيات على جروبات خاصة بهن عبر "فيسبوك"، عن كيفية إزالة بقع الصدأ من الملابس.

وفي التقرير جمعنا لكِ طرق منزلية عدّة تخلصك من هذه البقع المقلقة، وفق ما أوضح موقعا "howstuffworks" و"thespruce".

- الخل الأبيض:

بغمس قطعة من القطن في الخل الأبيض ووضعها على بقعة الصدأ حتى تتشرب الخل، مع وضع القليل من الملح، ثم فركها جيدا وتركها تحت أشعة الشمس مباشرة، وبعدها يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

2- الليمون:

قومي بإحضار شريحتين من الليمون وضعيها فوق البقعة مع وضع قطعة قماش أسفل منها وقطعة أخرى فوق شريحتي الليمون، ثم أحضري مكواة ومرريها على بقعة الصدأ وشريحتي الليمون مع الضغط جيدا عليهما، ثم اغسلي قطعة الملابس.

3- عصير الليمون والملح:

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رشي الملح على بقعة الصدأ وضعي عصير الليمون على الملح، ثم افركي الملابس تحت أشعة الشمس حتى تجف، وقومي بغسل الملابس وستلاحظين أن بقعة الصدأ قد اختفت.

4- البيكينج صودا:

يمكن استخدام البيكينج صودا لإزالة بقع الصدأ الصعبة، من خلال غمس البقعة في الماء الدافئ، ثم في البيكينج صودا، واتركيها من دقيقة إلى خمسة، وبعدها اشطفيها بالماء.

5- سائل الأطباق:

من خلال مزج ربع ملعقة صغيرة من سائل الأطباق في كوب من الماء الدافئ، ثم غمس البقعة في المزيج وتركها لمدة 5 دقائق، ثم غسل قطعة الملابس ووضعها في الشمس حتى تجف.

6- صودا الخبز:

عن طريق صنع خليط مكون من صودا الخبز والماء، ثم يوضع على بقعة الصدأ، ويترك حتى يمتص الصدأ الخليط، وباستخدام فرشاة أسنان قديمة يمكنك فركها، وبعدها اغسيلها بالماء.