محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: مع تزايد أعداد المصابين خصصت وزارة الصحة الكثير من مستشفيات العزل لتسهيل الأمر على الكثير من المصابين ولمنع التزاحم ما يعرض لزيادة فرص انتقال العدوى، فإذا كنت من سكان القاهرة، التقرير التالي يقدم لك أقرب مستشفى مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا من منزلك، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. تعرف على أقرب مستشفي عزل بالقاهرة من منزلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.