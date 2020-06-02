3 أدوية ولقاح.. آمال منتظرة لنهاية كابوس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

علامات من الأمل بدأت تظهر لدى العالم بشأن التخلص من كابوس كورونا، مع الإعلان عن إنتاج الأدوية التي أظهرت نتائج إيجابية في علاج المصابين.

وهناك عدة أدوية تم الإعلان عنها، من المنتظر أن تساهم في السيطرة على وباء كورونا المستجد، نرصدها لكم في التقرير التالي:

- أفيجان

هو عقار ياباني معروف باسم Favipiravir، ويتم تصنيعه من قبل شركة تابعة لـ Fujifilm، والتي تمول مشاريع الرعاية الصحية إلى جانب صناعة الكاميرات التي اشتهرت بها.

وتم اعتماد الدواء كعلاج "antivirus" ضد الفيروسات في اليابان منذ 2014، وبدأ اختباره مؤخرًا كعلاج للفيروس المستجد "كوفيد 19"، كما أوضحت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

والدواء الياباني يستخدم لعلاج الفيروسات منذ فترة، حيث يؤثر على عملية انقسام الفيروسات، بحسب ما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي.

وقال تشانغ شين مين المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية إن العقار "أفيجان" الذي طورته شركة تابعة لشركة فوجي فيلم حقّق نتائج مشجعة في التجارب السريرية في ووهان وشنتشن شملت 340 مريضًا.

وفي إبريل الماضي، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc، أن مصر ستعد تجارب سريرة ومعملية لدراسة أثر الدواء الجديد، كما تتواصل مع الصينيين بالقاهرة المصنعين للمادة الفعالة على أمل بدء تصنيعه كذلك.

- أفيفافير

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس الاثنين، نجاح فعالية اختبار الدواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلي، نبسبة 90% على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف، أن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

ومن المنتظر أن تبدأ في علاج المصابين بالفيروس، بأول دواء "معتمد" في البلاد لعلاج "كوفيد 19".

وبحسب تصريحات كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الهيئة الداعمة ماليا للدواء، لـ"رويترز"، فإن "بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس "أفيفافير" للمرضى، اعتبارا من 11 يونيو، موضحًا، أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا".

- ريمديسيفير

عقار ريمديسيفير هو علاج تجريبي مضاد للفيروسات، طورته شركة الأدوية الأمريكية "Gilead Sciences"، وكان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا لكنه فشل.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، أن العقار أظهر نتاج إيجابية على المصابين بفيروس كورونا في إطار التجارب السريرية التي تمت بالمشاركة مع معاهد الصحة الأمريكية.

وكشف الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، في حوار له بـ"الخليج 365"، عن توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبًا؛ لبدء استخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

- لقاح صيني

وبعيدًا عن الأدوية، أكد باحثون صينيون، قبل أيام أنهم يعملون على إنتاج لقاح جديد تصل فعاليته إلى 99% في علاج الفيروس.

وكانت شركة "سينوفاك" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، قد نشرت نتائج البحوث الطبية التي أجرتها في مجلة علمية أواخر الشهر الماضي، وكشفت عن اللقاح الذي أطلقت عليه اسم "كورونا فاك"، وقالت حينها إنه نجح في حماية القردة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب ما نشرته جريدة Sun" البريطانية، فإن شركة "سينوفاك" الصينية المتخصصة ببحوث التكنولوجيا الحيوية دخلت في المرحلة الثانية من التجارب الخاصة باللقاح الذي تعمل على تطويره من أجل مكافحة فيروس "كورونا"، حيث يشارك في هذه المرحلة أكثر من ألف متطوع، وسط تفاؤل كبير في أوساط الباحثين بأن يتمكنوا قريباً من إنتاج اللقاح المناسب الذي سيقضي على الفيروس.

وأكد ليو بيشان، الباحث في الشركة الصينية، رداً على سؤال إذا ما كانت الاختبارات التي أجريت حتى الآن ناجحة أم لا: "نعم نعم.. إنها بكل تأكيد ناجحة.. أنا متأكد منها بنسبة 99%".