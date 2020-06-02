منها تنظيف الخشب.. فوائد "غير متوقعة" لبقايا زيت الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

زيت الطهي من أساسيات المطبخ وتحضير الطعام، وعادة ما يتم إلقائه في القمامة بعد الطبخ مباشرة.

لكن زيت الطبخ له استخدامات أخرى يمكن الاستفادة منها في المنزل، بشكل آخر، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "Pinterest".

- للأقفال

الزيوت القديمة يمكن استخدامها لإعادة تشحيم الأقفال في المنزل، حتى لا تحدث صرير مزعج.

- المفاتيح

ادهني المفاتيح بالزيت القديم حتى لا تلتصق في الأقفال في كل مرة تفتحين فيها الباب.

- زيت للمصباح

إذا كنت تحبين المصابيح الزيتية، يمكنك استخدام الزيت القديم لتغذيتها بسهولة.

- تلميع الأساس

الزيت القديم يساعد في تلميع الأساس الخشبي، وذلك بعد خلطه بنسب متساوية مع الخل، سوف يخلصك من الخشب الباهت والخدوش.

Advertisements

- تلميع الجلد:

إذا كان الأثاث الخاص بك مصموع من الجلد، يمكن استخدام الزيت القديم أيضا في تلميعه والحفاظ عليه.

- صناعة الصابون

يمكنك صناعة الصابون، بأي رائحة مفضلة لديك، من الزيوت المستعملة في الطبخ.

- حماية للأواني

ادهني أواني الطهي الجديدة بالزيت القديم قبل غسلها، سوف تعطيها طبقة وقاية.

- تنظيف السيارة

ضعي القليل من الزيت على قطعة قماش قديمة، واستخدميها لتنظيف السيارة، وإزالة الأتربة العالقة بها.

- للنبات

إذا كنت من محبي الزراعة في المنزل، فيمكنك الاستفادة من زيت الطهي القديم، واستخدامه كسماد لتغذية التربة، والتخلص من الحشرات المزعجة.