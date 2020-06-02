غير الأكل.. 6 استخدامات أخرى لا تتوقعها للكاتشب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كثيرون يفضلون تناول الكاتشب مع الوجبات المفضلة لديهم، ولكن هناك استخدامات أخرى للكاتشب غير الأكل، يمكن الاستفادة بها في حياتنا اليومية.

وفيما يلي أبرز استخدامات الكاتشب خارج حيز المطبخ ووصفات الطعام، وفق ما نقل موقعا "goodhousekeeping" و"lifehacker".

- تلميع الأواني النحاسية:

من خلال وضع الكاتشب عليها لمدة 10 دقائق، ثم فركه باستخدام منشفة، وسيتم إذابة البقع، وفي حالة وجود بقع صعبة يتم إضافة القليل من الملح أثناء التلميع.

2- تنظيف الكلاب:

يساعد الكاتشب في تنظيف الكلاب والتخلص من الرائحة الكريهة لديهم، من خلال وضعه على جسم الكلب لمدة من 10 لـ20 دقيقة، ثم غسله بالماء، واستخدام الشامبو الخاص به.

3- إصلاح الشعر التالف:

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يمكن استخدام الكاتشب لإصلاح الشعر التالف، من خلال وضعه كمية من على الشعر ثم يترك لمدة 20 دقيقة، ثم غسله جيدا بالشامبو.

4- تلميع الفضة:

يمكن استخدام الكاتشب في إعادة بريق الفضة، من خلال وضعها في إناء به كاتشب لمدة 10 دقائق، ثم إعادة غسلها بالماء الدافئ وتجفيفها.

5- السيارات:

من الأشياء المعتادة غسيل السيارة بالمياه والصابون لتنظيفها، ولكن يمكن استخدام قطعة قماش تم غمسها في الكاتشب بعد التنظيف بالماء والصابون لتلميعها، ثم شطفها بالماء وتلميعها مرة أخرى بقطعة قماش مبللة.

6- تنظيف أواني الطهي:

من خلال وضع الكاتشب في إناء الطهي من الليل وحتى الصباح، ما يساعد في إزالة بواقي الطعام المحترق الملتصق بالإناء.