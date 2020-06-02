تقرير يرصد الدليل الكامل حول موديلات أكمام الملابس

بالطبع تملك كلّ سيّدة منّا تصاميم تختلف بقصات أكمامها. هل تساءلتِ يوماً عن عدد موديلات الأكمام الموجودة وعن تسمياتها؟ في حال كنتِ تطوقين إلى تقوية وتوسيع آفاق قاموسكِ في الموضة، فتابعي القراءة لمعرفة مختلف موديلات اكمام الملابس. تتعددّ موديلات وأنواع الأكمام، فتجدين موديلات كلوش، بف، وأشكال منفوخة وغيرها الكثير. كذلك، تأتي معظمها إمّا قصيرة أو طويلة، فتختارين الموديل الذي يناسب ستايلكِ.

اكمام قصيرة Short sleeve

أكمام كلاسيكية، ترافق معظم التصاميم مثل التيشرت أو القمصان. من الممكن أن تأتي قصيرة أو بطول الكوع. كما ومن الممكن أن تجديها ضيّقة أو واسعة. التصاميم التي تتّسم بهذا الشكل من أكمام تناسب كل النساء مهما اختلفت أذواقهن وأساليبهن.

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أكمام قصيرة جداً Cap sleeve

في حال كنتِ لا تريدين اعتماد تصاميم من دون أكمام، فما عليكِ سوى اللجوء إلى موديلات الأكمام القصيرة جداً. هذه القصة تمنحكِ لوك جذاب ومحافظ في الوقت عينه.

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أكمام طويلة Long sleeve

الأكمام الطويلة تتميّز بقصتها المستقيمة. كما وترافق مختلف أنواع الملابس مثل الفساتين، القمصان، البلايز والهودي. من الممكن أن تعتمدي هذا الشكل من الأكمام في الشتاء. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب محافظ أو محجبة، فالجئي إلى تصاميم تتّسم بهذه الأكمام ومصنوعة من أقمشة ناعمة وخفيفة تناسب الصيف.

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أكمام مزمومة عند المعصم Bishop sleeve

تأتي هذه الأكمام طويلة وتتميّز بشكلها المنتفخ قليلاً على طولها لتضيق وتزمّ عند المعصم. هذا الشكل من الكم كفيل بإضفاء الحيوية على الإطلالة ونقلها إلى مستوى آخر من دون أي مجهود. كذلك، إذا كنتِ صاحبة جسم مستطيل ويديكِ رفيعتين، فإن موديل الأكمام هذا، تناسبكِ إذ أنها تغيّر شكل الذراع.

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أكمام كلوش Bell sleeve

تتميّز الأكمام هذه بقصّتها الضيّقة عند الأكتاف لتتّسع بشكل مبالغ به وتتّخذ شكل جرس. موديلات اكمام كلوش أنيقة، من الممكن أن تعتمديها في الإطلالات الكاجوال والشيك. إذا كنتِ صاحبة جسم ممتلىء، فهذه الأكمام تساعدكِ على عدم تسليط الضوء على ذراعيكِ.

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أكمام شبيهة بجانح الوطواط Batwing Sleeve

كما أسمها يدلّ، فهذه الأكمام تشبه أجنحة الخفافيش. أمّا قصّتها فتأتي ملتصقة مباشرة بجوانب القطعة. تأتي هذه الأكمام بقصة منحنية أسفل الذراع وتكون واسعة، لتتّخذ شكل أجنحة الوطواط. من الممكن أن تجدي موديل هذه الأكمام بالطول الذي تريدينه. كما وإن كنتِ تبحثين عن تصاميم مريحة، فهذه الأكمام هي الأنسب.

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أكمام بف Puff sleeve

اكمام بف والمعروفة أيضاً بالأكمام المنتفخة، أصبحت من الأشكال الشبه موجودة دائماً على ساحة الموضة. تأتي هذه الأكمام منتفخة من الأكتاف وحتى الطول الذي تختارينه بها. للحصول على كم منتفخ، يجب أن تكون الجهة السفلية منه ضيّقة، تتّخذ شكل اليد تماماً. من الممكن أن تجدي اكمام بف بأقمشة متعددة. إن كنتِ تبحثين عن تصاميم ذات اكمام منتفخة بشكل مبالغ به، اختاريها مصنوعة من البوبلين أو الأورغنزا. أمّا إذا كنتِ تريدن اعتمادها في لوكات كاجوال، فاختاريها مصنوعة من قماش الساتان مثلاً أو القطن.

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أكمام متوسطة الطول 3/4sleeve

تتميّز هذه الأكمام بقصّتها المستقيمة وتتّسم بطولها الـ3/4، أي تصل إلى تحت الكوع بعدة سنتيميترات. إذا كنتِ صاحبة اسلوب محافظ ولا تريدين ارتداء تصاميم بأكمام طويلة، فهذا الخيار الأنسب لكِ. كذلك، التصاميم التي تتّسم بهذا الشكل من الأكمام تشكّل قطع أساسية في المواسم الإنتقالية.

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أكمام على شكل كاب Cape sleeve

عند اعتمادكِ لتصاميم ذات اكمام على شكل كاب، فإنكِ توهميم من حولكِ بارتدائكِ لهذا الأخير. تتّسم هذه الأكمام بقصّتها الواسعة والكبيرة. كما وتمنحكِ لوك أنيق ومحافظ في الوقت عينه.

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أكمام بقصة كتف منخفضة Drop Shoulder Sleeve

تتميّز هذه الأكمام بقصة الأكتاف المنخفضة والتي من الممكن أن تصل إلى حدود الكوع. تتميّز هذه الأكمام على أنها واسعة ومريحة وتمنح القطعة الأسلوب الكاجوال. غالباً ما ترافق قصة هذه الأكمام، الهودي، الملابس البيتية المريحة والتصاميم الواسعة الكاجوال.

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أكمام الفراشة Butterfly sleeve

تتّخذ هذه الأكمام شكل أجنحة الفراشة، وتكون قصتها واسعة ومزمومة. من الممكن أن ترافق هذه الأكمام مختلف أنواع الملابس. إذا كنتِ صاحبة أسلوب أنثوي، فلا تترددي في اللجوء إلى اكمام الفراشه. احرصي على اختيارها مصنوعة من أقمشة خفيفة، وذلك للحصول على شكل مرتّب.

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أكمام مزمومة على طولها Marie sleeve

تتميّز هذه الأكمام بأسلوب الزم الذي يكون مقسّم إلى طبقات على طولها. تأتي كل طبقة مزمومة ومنتفخة أيضاً. هذه الأكمام بأسلوب الفينتاج، كانت رائجة في القرن 19 وعادت إلى ساحة الموضة لترافق البلايز، القمصان والفساتين. إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر وعصري، فلا تترددي في اختيار تصاميم مرفقة بهذه الأكمام. اختاريها بأقمشة منسدلة للوك أنثوية وشيك. كما ومن الممكن أن تختاريها بأقمشة سميكة في اللوكات الكاجوال.

أكمام رغلان Raglan sleeve

تتميّز هذه الأكمام بقصّتها القطرية التي تمتد حتى الياقة من دون وجود قصة للأكتاف. تناسب هذه الأكمام النساء صاحبات الأكتاف العريضة. أمّا إذا كنتِ صاحبة أكتاف نحيفة أو منحدرة، فابتعدي عن هذه التصاميم.

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اكمام منسدلة ومزمومة عند المعصم Poet sleeve

تتميّز هذه الأكمام بقصّتها المنسدلة والواسعة وتأتي مزمومة عند المعصم، ليتّخذ القماش شكل الجرس. هذه الأكمام تضفي على القطعة الأسلوب الرومانسي. في حال ارتدتِ اعتماد قطعة ذات جودة عالية ومرتّبة تتّسم بهذه الأكمام، ننصحكِ باختيارها دائماً مصنوعة من أقمشة خفيفة مثل الحرير، اللينين أو الدانتيل.

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اكمام منفوخة عند الأكتاف Leg of mutton sleeve

تتميّز هذه الأكمام بقصّتها المنتفخة عند الأكتاف والتي تضيق تدريجياً حتى المعصم، أي ترتكز القصة المنتفخة على الأكتاف فقط. كذلك، كما يدلّ إسمها، فهي تتّخذ شكل قدم الخروف. في القِدم، هذه الأكمام كانت ترافق التصاميم الشتوية فقط، أي المصنوعة من أقمشة سميكة مثل الجوخ. أمّا الآن، فنجدها في مختلف التصاميم والأقمشة.

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موديلات اكمام دولمان Dolman sleeve

تمتّد هذه الأكمام من الخصر وتتمّيز بقصتها الواسعة. كذلك، هي عبارة عن قماش يمتدّ من القطعة نفسها من دون وجود لقصة اكتاف. الملابس التي تتّسم بهذه القصة تتماشى مع النساء الممتلئات، أي تساهم في خلق توازن بسبب قصّتها الكبيرة.

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