نظارات شمسية من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - هناك العديد من النظارات الشمسية التي تناسب المحجبات، كي يظهرن باطلالات أنيقة وعصرية تناسبها مع الحجاب.

شاهدي أجمل موديلات نظارات شمسية للمحجبات من وحي الفاشينيستا.

تابعي المزيد:مايا دياب تكشف لـ كارن وازن عدد نظاراتها الشمسية وتقول لها: أنا منظمة كزوجك



نظارات شمسية كبيرة للمحجبات





مريم محمد







يمكن للفتاة المحجبة أن تعتمد النظارات الشمسية الكبيرة مثل نظارات الفاشينيستا مريم محمد، الفاشينيستا لينا أسعد، وكذلك نظارات الفاشينيستا الأردنية روزا، والتي تنسقها مع حجاب التربان.







نظارات شمسية مستديرة للمحجبات





تعد صيحة النظارات المستديرة من أبرز صيحات الموضة الرائجة والتي يمكن للفتاة المحجبة اعتمادها للحصول على إطلالة أنيقة وعصرية، مثل نظارات الفاشينيستا روزا.







نظارات شمسية مربعة للمحجبات





سمر البرشا

Advertisements

تابعي المزيد:آخر موضة نظارات شمسية من وحي النجمات العربيات



تتسم النظارات المربعة بتصميم لافت للأنظار، وتناسب الفتيات صاحبات الوجه البيضاوي أو المستدير، مثل نظارات الفاشينيستا سمر البرشا.





نظارات شمسية صغيرة للمحجبات





تستمر موضة النظارات الشمسية الصغيرة Tiny Sunglasses، وهي صيحة طبقتها العديد من النجمات حول العالم، ويمكن للفتاة المحجبة اعتمادها على طريقة الفاشينيستا سمر البرشا والفاشينيستا روزا.





نظارات شمسية مرآة للمحجبات



روزا





عادت موضة النظارات الشمسية المرآة هذا العام، وقد طبقتها الفاشينيستا مريم محمد بأكثر من تصميم مميز مع السلسلة التي تتدلى من النظارة، وكذلك اعتمدتها الفاشينيستا روزا مع التربان.



تعرفي على أجمل موديلات نظارات شمسية للمحجبات بوحي من الفاشينيستا لتلهمك بإطلالات جذابة وعصرية في فترة النهار.

تابعي المزيد:نظارات شمسية من وحي علا فارس