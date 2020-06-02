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عبايات ملونة موضة ٢٠٢٠ للنحيفات

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - تفضِّل النحيلات دومًا اختيار العبايات الملونة بالألوان الفاتحة، حيث لا يخشين ظهور أي عيوب بالجسم، كما يخترن العبايات المزينة بالتطريزات المختلفة، ولهن جمعنا اليوم عدة خيارات لعباءات مصممة من موضة ٢٠٢٠، فإليكن الموديلات.


خيارات العبايات المطرَّزة للنحيلات

عبايات مطرزة
عبايات مطرزة


لخيارات العبايات المناسبة للنحيفات، جمعنا لكن عدة عبايات أنيقة ومطرزة، منها عباءة زرقاء مطرزة بالأبيض والبيج في أطراف الأكمام ومن المنتصف، وعباية زهرية مطرزة بالنقوش المفرغة، وأخرى زهرية مزينة بزهور، كما اخترنا لهن عباية رمادية مطرزة بالأبيض والأحمر، وأخرى رمادية مطرزة بالأسود.

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عبايات بسيطة وملونة للنحيلات

عبايات بسيطة
عبايات بسيطة


إن كنتِ ممن يفضلن الموديلات البسيطة في إطلالاتك بالعباية، فيمكنك ارتداء عباية سماوية مزينة بطيات ناعمة في الجزء السفلي، أو عباية بيضاء بتصميم بسيط ومناسب لكل المناسبات، أو الظهور بعباية باللون البيج مزينة بخطوط بيضاء بسيطة، أو عباية زرقاء مصممة بخيوط متدلية، أو التأنق بعباية رمادية ناعمة بموديل بسيط في الأكمام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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