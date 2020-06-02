خيارات بناطيل الكتَّان الزهرية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - اعتمدت مدونات الموضة مؤخرًا، ولا سيّما المحجبات، على بنطلونات الكتان الواسعة، فهي من أبرز الخامات التي تجذب الفتيات بشكل كبير؛ لكونها ذا ملمس ناعم وأنيق، ومتوفرة بأشكال وموديلات عديدة، لذا جمعنا للمحجبات اليوم أبرز تنسيقاتها باللون الزهري، وإليكن التفاصيل.



تنسيقات بنطلونات الكتان

بنطلونات كتان للمحجبات



لتنسيق بنطال الكتان الزهري، يمكنكِ ارتداؤه مع قميص أزرق مزيَّن بزهور ملونة، أو تنسيقه مع قميص أبيض ناعم مزيّن بالدانتيل وحذاء بكعب لإطلالة عملية محتشمة، أو اختياره مع قميص وحجاب باللون البني لإطلالة بسيطة، ولإطلالة مذهلة؛ يمكنكِ التجمل بمعطف طويل بأكمام قصيرة مع بنطال زهري وقميص أبيض.

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نصائح لارتداء البنطلونات الواسعة

نصائح لارتداء البنطلونات الواسعة



إن كنتِ ممن يفضلن ارتداء بناطيل الكتان الواسعة، فيجب عليكِ مراعاة كيفية تنسيقه، كاختيارك للبلوزات المناسبة، والابتعاد عن البلوزات الفضفاضة والطويلة؛ حتى لا تعطيكِ مظهرًا فوضويًّا، وإذا لجأتِ إليها؛ فعليكِ مراعاة وضع حزام عند الخصر؛ لتحديد منطقة الوسط، أو ارتداء ثوب مخطط أو منقوش، ولمزيد من الأناقة؛ يمكنكِ وضعه داخل البنطال بالكامل، أو الطرف الأمامي فقط.

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