مكياج العيون المبطنة بطريقة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - في كل إطلالة، يتم التركيز بشكل أساسي على مكياج العيون، نظراً الى أهميته في إبراز جمال العينين وجعلهما واسعتين وجذابتين. إلا أن لكل شكل من أشكال العين طريقة مكياج معينة.

لذلك، إذا كنت من صاحبات العيون المبطنة، سنقدم إليك في هذا المقال بعض النصائح المهمة لـ تطبيق مكياج عيون يليق بك، خصوصاً أن مكياج العيون المبطنة يعد من أصعب أنواع المكياج.

- اعتمدي ظلال العيون الفاتحة وغير اللامعة

الظلال الفاتحة



طبّقي الظلال الفاتحة وغير اللامعة على الجفن العلوي المتحرك، واعتمدي لوناً أغمق لتحديد الطية الكبيرة فوق العين. كذلك، بإمكانك تطبيق ظلال العيون على الطية العليا فقط، لأن جفنك العلوي المتحرك لن يظهر إلا عند إغلاق العينين.





- اختاري الأيلاينر المجنح

الآيلاينر المجنح



يعد الأيلاينر الرفيع جداً مثالياً لصاحبات العيون المبطنة، يكفي أن تمدّيه الى الأعلى قليلاً بحيث تحصلين على أيلانر مجنح يساعدك في جعل عينيكِ أوسع وأكثر جمالاً.



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- طبقي الماسكرا المقاومة للماء

ماسكرا مقاومة للماء



تعاني صاحبات العيون المبطنة غالباً، من مشكلة التصاق الرموش بالجلد الموجود فوق العين، مما يؤدي في كثير من الأحيان الى إفساد الماسكرا وتلطخ الجلد. لذلك، فإن الماسكارا المقاومة للماء هي مثالية بالنسبة إليك. والأمر نفسه بالنسبة الى الأيلاينر.

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- اعملي على تحديد الجفن السفلي



استخدمي قلم الكحل لتحديد الجفن السفلي، وذلك كي تبرزين جمال عينيك بطريقة أنيقة. كما بإمكانك أن تمزجي ظلال العيون تحت الجفن السفلي فقط، في حال كنت ترغبين في الحصول على مكياج سموكي مميز وناعم يجعل عينيك أكثر جاذبية وسحراً.

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