أفضل ماسك للتخلص من تجاعيد العين من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - تحتاج المنطقة المحيطة بالعين الى عناية دائمة واهتمام، كونها رقيقة جداً وحساسة، مما يعرضها للتجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة. فإذا كنت ترغبين في الحفاظ على نظرات شابة ومشرقة، عبر التخلص من علامات التقدم في السن الموجودة في محيط العين، سنعرفك الى كيفية تحضير أفضل ماسك للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين.



ماسك الزنجبيل والعسل

ماسك الزنجبيل والعسل



المكونات

- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون: يعمل هذا المكون على إزالة الخطوط الدقيقة الموجودة حول العينين، كما يغذي الجلد وينشط الدورة الدموية فيه، وذلك نظراً الى غناه بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الضرورية المفيدة لمنطقة حول العينين.

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض: يعمل العسل الأبيض على تعزيز مظهر الجلد حول العينين، إذ يعمل على ترطيب البشرة وإزالة البقع والهالات السوداء تحت العينين. إضافة الى ذلك، يمنح العسل الأبيض بشرتك التوهج واللمعان الطبيعيين.



طريقة التحضير والتطبيق

أخلطي الزنجبيل المطحون والعسل الأبيض جيداً. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على كامل محيط منطقة العينين. اتركي الخليط حول العينين مدة عشر دقائق. من ثم، اغسلي عينيك برفق باستخدام الغسول الملائم، وشطفيهما بالماء الدافئ. وللحصول على نتائج فعالة وسريعة، طبقي هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

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ماسك الزيوت والفيتامين E

ماسك الزيوت والفيتامين E



المكونات

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

- وخمس كبسولات من فيتامين E.



طريقة التحضير والتطبيق

ضعي كلاً من زيت اللوز وزيت جنين القمح في وعاء نظيف ومعقم على النار. اتركي المزيج على النار لمدة ثلاثين ثانية، من ثم ارفعيه عن النار وأضيفي إليه كبسولات فيتامين E وزيت جوز الهند. حركي المزيج جيداً، وضعيه في عبوة زجاجية معقمة واحتفظي به في الثلاجة مدة ساعتين قبل أول استخدام له. وقبل الخلود الى النوم، قومي بتنظيف وجهك جيداً، من ثم طبقي ماسك العينين هذا حول منطقة العيون، مع تدليكها بهدوء. بعدها، شطفي وجهك بالمار الفاتر.

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