تقرير يوضّح أن الشورت الرياضى موضة ربيع وصيف 2020

مع بداية كل موسم من العام تبدأ الفتيات في البحث عن آخر صيحات الموضة المتعلقة بالأزياء والإكسسوارات وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بإطلالاتهن بشكل عام، ولأن درجة الحرارة ترتفع حلال فصلي الربيع والصيف فغالبًا ما تتميز ملابسهما بكونها أكثر بساطة فضلًا عن كونها خفيفة تتناسب مع الحر، وتتنوع بين التنانير والفساتين القصيرة أو البناطيل الملونة المصنوعة من أقمشة خفيفة.

شورت ركوب الدراجة.. هذا هو الاسم الذي عرف به قديمًا، وكانت الفتيات يلجأن إليه أثناء ممارستهن للرياضة لما يوفره لهن من راحة وأناقة، ويبدو أن صيحة الملابس الرياضية التي كانت منتشرة في أواخر الثمنينات وأوائل التسعينات ستعود من جديد، ووفقًا لموقع مجلة " harpers bazaar arabia" فقد عادت موضة الشورت الرياضي بقوة للسيطرة على أزياء الفتيات في ربيع وصيف 2020.

استخدم الصوف في البداية لصناعة شورت ركوب الدراجات باعتباره من الأقمشة المتينة، فضلًأ عن استخدام الألياف اللدنة والقطن، ولكن في ظل التقدم التكنولوجي والصناعي الذي نعيشه الآن أصبح أمام مصممي الأزياء خيارات كبيرة وواسعة من الأقمشة يمكن الاختبار من بينها بسهولة لصناعة الملابس.ظهرت الكثير من تصميمات الشورت الرياضي على منصات عروض الأزياء، والـ Street style أو أسلوب أزياء الشارع كما يطلق عليه من خلال استخدام أقمشة متنوعة، وقد كان هذا النوع من الملابس خيارًا مفضلًا لدى الكثير من السيدان، وتعد الأميرة ديانا وعارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد أبرزهن.

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