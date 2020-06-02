هل تغيرت قوة فيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت ماريا فان كيرخوفي خبيرة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وأضافت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام، "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ومن حيث شدته لم يحدث تغييرا. والمهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".

ويأتي هذا التعليق على خلفية تراجع كبير لمعدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

Advertisements

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 6.3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك حوالي 375 ألف وفاة و2.8 مليون حالة شفاء.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا