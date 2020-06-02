هذه التسريحات تضر شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت مجلة "إن ستايل" من أن بعض التسريحات تُلحق ضررا بالشعر، مثل الكعكة العلوية (Top Knot) المربوطة بشدة؛ حيث إنها قد تؤدي إلى تساقط الشعر والصلع. وتعد الكعكة المترهلة (Messy Bun) أفضل لصحة الشعر.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تسريحة ذيل الحصان قد تتسبب في تساقط الشعر، خاصة إذا كانت في نفس الموضع باستمرار. لذا ينبغي التبديل بين ذيل الحصان العالي وذيل الحصان في مؤخرة الرقبة.

كما أن فرد الشعر باستمرار بواسطة مكواة الفرد يؤدي إلى تقصف الشعر وهيشانه. لذا لا يجوز استخدام مكواة الفرد يوميا، مع مراعاة استخدام اسبراي حماية من السخونة وألا تزيد درجة حرارة المكواة عن 180 درجة.

وبسبب استخدام وصلات الشعر الدائمة يصير الشعر خفيفا وتالفا وعُرضة للتساقط والصلع. وتعد الخصلات المؤقتة، التي يتم وصلها بالشعر، أفضل للشعر من الوصلات الدائمة.

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