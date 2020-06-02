شكل وجهك يحدد النظارة الشمسية المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "فرويندين" أن النظارة الشمسية المناسبة ينبغي أن تسلط الضوء على مزايا الوجه وتداري مواطن عيوبه.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي لهذا السبب اختيار النظارة الشمسية تبعا لشكل الوجه، موضحة أن الوجه المستدير أو المربع تناسبه نظارة تبرز فوق الوجنات؛ حيث تعمل النظارة على تنحيف الوجه بصريا.

ويحتاج الوجه الطولي إلى نظارة عين القطة "Cat Eye"، والتي تصل إلى منتصف الوجه.

ويحتاج الوجه ذو الذقن العريض إلى نظارة شمسية ذات تصميم عريض، بينما يمكن صرف الأنظار عن الوجنات العريضة من خلال نظارة شمسية ذات إطار رقيق وتصميم ناعم، في حين ينبغي الابتعاد عن النظارة الضخمة والألوان الصارخة.