تعرفي على فوائد مركبات النبات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التغذية الألمانية أندريا دانيتشيك إن مركبات النبات الثانوية تتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل تأثيرها على العديد من عمليات الأيض.

وأوضحت دانيتشيك أن مركبات النبات الثانوية تشمل على سبيل المثال "الكاروتينات"، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، و"الفلافونويد"، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات وتساعد على خفض ضغط الدم.

وتمتاز مركبات "الصابونين" بتأثير مضاد للسرطان والفطريات، بينما تساعد مركبات "الفايتوستيرول" على خفض الكوليسترول. أما مركبات "الكبريتيد" فتمتاز بتأثير مضاد للأكسدة والفطريات وتساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول.

وللتمتع بالفوائد الصحية لمركبات النبات الثانوية ينبغي الإكثار من الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة.