لتقوية مناعتك.. 8 أطعمة غنية بفيتامين سي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة للتصدي للأمراض والعدوى ومواجهة الفيروسات المختلفة، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية به قدر الإمكان. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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