محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يحتاج الغالبية العظمى إلى تقوية جهاز المناعة لمحاربة العدوى والأمراض، عن طريق تناول الأطعمة الصحية وغسل اليدين باستمرار وغيرها، وهناك بعض العلامات التي تنذر بضعف المناعة، وهو ما يجب الالتفات إليه. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر انتبه.. 5 علامات تنذر بضعف مناعتك (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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