احذر.. 5 أشياء تخبرك بدخول فيروس كورونا منزلك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادة ما ينصح الخبراء بتعقيم المنازل جيدًا وغسل اليدين باستمرار للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن بعض العادات الخاطئة قد تساهم في دخول فيروس كورونا إلى المنزل بسهولة، ومن ثم التقاط العدوى. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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