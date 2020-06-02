اطلالات النجمات والفاشينيستا بالجينز خلال الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:45 صباحاً - لا تتخلّى النجمات العرب والفاشينيستات عن أناقة اطلالاتهن في فترة الحجر المنزلي، لذلك اختارت الاكثرين منهن اطلالة الجينز التي تشعرهن بالراحة خلال النهار.

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شاهدي اطلالات النجمات وفاشينيستات اللواتي يفضلن إطلالة الجينز في الحجر: نادين نسيم نجيم بالجينز في الحجر المنزلي





النجمة نجوى كرم آخر هؤلاء النجمات اللاتي ظهرن بإطلالة الجينز في فترة الحجر المنزلي، وهذه أناقتها المعتادة. Advertisements نجوى كرم بالجينز في الحجر المنزلي



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ومن ملكات الجمال لبنان حصة بإطلالة الجينز في الحجر المنزلي مثل بيرلا حلو التي نشرت هذه الصورة لها بالجينز.

بيرلا حلو بالجينز في الحجر المنزلي



الفاشينيستا كارن وازن ظهرت بسيلفي من الحجر المنزلي وهي بإطلالة الجينز مع كروب توب زهرية اللون. كارن وازن بالجينز في الحجر المنزلي



النجمة نانسي عجرم ظهرت من حديقة منزلي بالجينز الممزق مع قميص أبيض اللون. تابعي المزيد:عبايات وجلابيات ملونة ارتديها بالحجر المنزلي



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