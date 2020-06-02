فساتين ربيعية بسيطة من وحي نانسي عجرم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:45 صباحاً - اعتمدت نانسي عجرم عدة خيارات لفساتين بسيطة مناسبة للربيع، ومن أبرزها جمعنا لكُنَّ عدة خيارات مناسبة للحفلات البسيطة والظهور اليومي، فاستوحين منها ما يناسب أفكاركن وشخصياتكن.
خيارات الفساتين الربيعية
لفساتين أنيقة للربيع، تألقت نانسي بفستان أصفر واسع وناعم، وتجملت بفستان أبيض بطبقات ناعمة، واختارت فستانًا زهريًّا مزينًا بكشكشة ناعمة، ونسقت فستانًا أبيض ناعمًا مع حقيبة وحذاء باللون البني، وآخر زهريًّا واسعًا بموديل بسيط.
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خيارات الفساتين الموردة
اعتمدت نانسي الفساتين الموردة في إطلالاتها، ومنها ظهرت بفستان حريري مزين بطبعات الزهور الصفراء والفوشيا، وأطلت بفستان أسود بطبعات الزهور الملونة، وارتدت فستانًا فوشيا بطبعات الزهور الحمراء، وآخر أسود مزينًا بزهور زهرية.
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