صيحة البنطلون تحت الكاحل أحدث موضة في 2020

القاهرة - لايف ستايل
ترند الموضة لعام 2020، شبيه بتطبيق تيك توك الذي يتطلّب جرأة. لا يلبث أن يفاجئنا في كل موسم، بخاصة في الستريت ستايل أو أو لباس الشارع. فبعد أن رأينا موديلات غريبة في تصميمات أزياء الرجل (من البلوزة الشفافة، للجلد الضيق، وحتى للتنورة)، نرى اليوم اتجاهات جديدة لنموسم ربيع وصيف 2020 تعتمدها النساء، والنجمات بخاصة. هذه الموضة هي وضع البنطلون في أشرطة الحذاء.
البنطلون تحت الكاحل لأناقة الشارع
نجحت النجمات في الشارع بوضع البنطلون في أحزمة كاحلهنّ لتخلقن نوعًا من الموضة غير المسبوقة. وهذا ما يطرح بابًا للتساؤل: هل هي موضة لائقة أم صرعة ستنتهي قريبًا؟ ربيع وصيف 2020 سيأتي حاملًا معه صنادل بربط طويلة، لكن ليس لربطها على الأرجل، بل لربط البنطلون بها. أكثر ما يليق بهذا الابتكار هو البنطلون ذو الأرجل الواسعة. ستايل يمكن اعتماده في الكاجوال وحتى الرسمي، وخلال دوام العمل.
موضة نحو ارتفاع في الربيع
ربطات الأحذية ترند
حتى الآن، ردّة فعل مدوّنات الموضة، وخبراء الأزياء، والنقّاد، تبدو رائعة، بل مع ثناء لهذه الظاهرة المستحدثة. هؤلاء يُقنعون الأخرين باتّباع هذه الموضة، مع اتّباع هذه الشروط: انتعال حذاء مع كعب، على أن يحتوي على نوع من ربطات الأشرطة أو الأشرطة تلك التي تقوم بضغط الجزء الخلفي للساق. كما ينصح خبراء الموضة يانتعال أحذية دانتيل، مع ربط بموديلات عند الكاحل، وأربطة مبرومة تلتف حول الساق.
موديلات موضة ربط الحذاء
صندال مفتوح بأربطة
قد تعتمدين الحذاء المفتوح (الصندل) أوغيره؛ يُفضل أن يكون اللون فاتحًا ولافتًا بهدف إبراز هذه الموضة. يمكن التلاعب بطول الأربطة، لكن من دون المبالغة بالابتعاد عن الكاحل. البنطلون يكون من نوع القماش والقطن، ويفضل الابتعاد عن الجينز.
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