أمل بوشوشة وخيارات جريئة في الفساتين

استطاعت أمل بوشوشة بسبب خياراتها المميزة في الموضة، أن تدخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، حيث إنها حريصة دائمًا على اختيار التصاميم اللافتة التي تناسبها، والتي تكون بالضرورة مواكبة للموضة، ومن ضمن هذه التصاميم كانت موديلات الفساتين المتنوعة التي اختارتها أمل للكثير من المناسبات، والتي اتّسمت غالبًا بالجرأة والجاذبية.

أمل بوشوشة في الفساتين القصيرة:

شاهدنا أمل بوشوشة مؤخرًا في عدد من الاطلالات الجريئة في الفساتين القصيرة، ومنها الفستان الذي اختارته لإحدى السهرات من الترتر البراق باللون الأزرق الفاتح، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي، ومجوهرات ماسية أنيقة.

أمل بوشوشة في الفساتين الميدي:

وفي مناسبة أُخرى شاهدنا أمل بوشوشة في فستان ميدي عصري من الحرير باللون الفوشيا، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد من الجلد الأبيض، اختارتها من “ديور” Dior وقد بدا اللوك أنثويًّا وجاذبًا.

أمل بوشوشة في فساتين السهرة:

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خيارات أمل بوشوشة في فساتين السهرة دائمًا لافتة ومميزة، مثل الفستان الذي اختارته على السجادة الحمراء من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran باللون الذهبي، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد المعدني، وأقراطًا لافتة وكبيرة

اطلالات أمل بوشوشة في الفساتين جريئة وجاذبة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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