تعرفي على فوائد الزنك للشعر

يعود الزنك بفوائد على الشعر تدخل في تركيبة بصيلاته حتى منع تساقطه، ويمكن تلخيص هذه الفوائد بالتالي:

نقص الزنك يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تدهور بنية البروتين التي تشكل بصيلات الشعر، ما يسبب تساقط الشعر لذا يعتبر الزنك مهما لحماية الشعر من التساقط.

يلعب الزنك يلعب دوراً هاماً في إنتاج الحمض النووي وRNA وهذا مطلوب للانقسام الطبيعي لخلايا بصيلات الشعر ما يؤدي إلى نمو شعر صحي.

يساعد الزنك في الحفاظ على توازن مستويات الهرمون وهو ما قد يكون أحد أسباب فعاليته في منع تساقط الشعر.

يساعد الزنك في القضاء على القشرة في فروة الرأس

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