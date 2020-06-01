5 عادات لا تعرفها عن أغنى الناس في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يثير دوما الأثرياء حول العالم فضول الكثير، ويسعون لمعرفة بعض عاداتهم وهل يختصون أنفسهم بمجموعة من العادات عن غيرهم من العاديين، وهو ما نوضحه لكم خلال التقرير التالي وفق ما نقل موقع "Bright Side".

1- لا يدفعون المال للعلامات التجارية

شرح مؤسس "فسيبوك" مارك زوكربرج، ذات مرة أن هذا يساعده على عدم تشتيت الانتباه عن أهدافه، حيث يرتدي قميصًا رماديًا كل يوم، لأنه وفقًا لفلسفته، يريد أن يخلص حياته حتى يضطر إلى اتخاذ أقل عدد ممكن من القرارات حول أي شيء باستثناء كيفية خدمة مجتمعه على أفضل وجه.

ويقول زوكربج: "أشعر أنني لا أقوم بعملي إذا أنفقت أيًا من طاقتي على أشياء سخيفة أو تافهة في حياتي، وبهذه الطريقة يمكنني تكريس كل طاقتي نحو بناء أفضل المنتجات والخدمات"

ثاني أغنى رجل في العالم، بيل جيتس، يفضل أيضًا الأشياء الرخيصة. على سبيل المثال، يرتدي ساعة يد Casio Illuminator W214H-1AB، والتي تكلف 24 دولارًا. الملياردير نفسه يتحدث بمرح عن كم يتكلفون.

- تناول الطعام الصحي

حقق الكاتب الأمريكي توني روبنز ثروة قدرها 500 مليون دولار، قد تعتقد أنه ينفقه على النبيذ باهظ الثمن وشرائح اللحم المشوية. ولكن في الواقع، يتبع بشكل دائم نظامًا غذائيًا صحيًا يساعده على قضاء أيام عمله لمدة 16 ساعة.

وفقًا لمدربه الشخصي، يأكل توني البيض وخبز جوز الهند على الإفطار، وسلطة خضراء كبيرة مع الأفوكادو لتناول طعام الغداء، والبطاطس مع البروتين العضوي والخضروات على العشاء.

- يستثمرون في العلاقات

وهذا يعني البقاء على اتصال مستمر مع الأشخاص الناجحين الذين يمكنهم مشاركة تجاربهم معك والتحدث عن أفضل أفكارهم، سيمنحك التواصل مع الآخرين في مجالك المعرفة من أولئك الذين ارتكبوا بالفعل أخطاء باهظة الثمن وقد ينتهي بهم المطاف إلى حمايتك من الوقوع بنفس الأخطاء.

- تدوين المذكرات والمواعيد

81٪ من الأثرياء يحتفظون بقائمة من المذكرات والمواعيد مقابل 19٪ من الفقراء.

يعتقد أن هذه هي واحدة من العادات الرئيسية للأثرياء، ويجب أن تتضمن القائمة الأشياء التي لديها فرصة 80٪ لإكمالها في غضون يوم، ثم في المساء.

- تحديد ساعات العمل

موراي نيولاندز هو رائد أعمال ومستثمر ومستشار أعمال يعمل مع الكثير من الأغنياء بشكل استثنائي، يقول إن عدم العمل في المساء لا يقل أهمية عن العمل بشكل منتج طوال اليوم، وأن وقت بعد الساعة 6 مساء إلى نفسك وليس حتى تحقق رسالة بريد إلكتروني أو الرد على مكالمة هاتفية.