بينها الليمون والماء الساخن.. 9 أشياء احذري وضعها على وجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادة ما تبحث الفتيات عن بشرة صافية ونقيّة وخالية من العيوب، لذا تلجأ إلى استخدام الكثير من المواد التي تضعها على البشرة دون البحث عن مدى ضررها.

لذا نقدم لكِ مجموعة من الأشياء التي لا يجب وضعها على الوجه لأنها تسبب أضرارًا على البشرة، وذلك وفق ما نقل موقعا "webmd" و"goodhousekeeping".

- الشمع:

استخدام الشمع لإزالة شعر الوجه من الطرق الشائعة للعديد من السيدات، إلا أنه يسبب التهاب الجلد، لأنه عبارة عن مواد كيميائية عند وضعها على الوجه فترة طويلة، تؤدي للالتهابات بسبب تفاعله مع الجلد.

- الماء الساخن:

يسبب إزالة الطبقة الخارجية من البشرة، ويؤدي إلى حدوث قشورا وجفافا، وتبدأ البشرة بالتحول إلى اللون الأحمر، ما ينتج الإحساس بالحكة.

- النظارات الشمسية غير النظيفة:

يؤدي ذلك إلى تراكم البكتيريا الموجودة على النظارات ووصولها إلى المسام حول الأنف، ما يسبب البثور والتهيج.

- المكياج الثقيل:

التعرض للمكياج الثقيل يوميًا، يساعد على انسداد المسام والإصابة بالشيخوخة المبكرة.

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- صبغة الحواجب:

تؤثر الصبغة سلبيا على البشرة، وتسبب تهيجا للوجه لما تحتويه من مواد كيميائية، وتسبب أيضا خطورة على العين، بالإضافة إلى الشيب المبكر.

- مثبت الشعر:

من الخطأ استخدام السيدات مثبت الشعر لتثبيت المكياج، لأن ذلك يؤدي إلى جفاف البشرة والتهابها، لاحتوائه على نسبة عالية من الكحول.

- الليمون:

وضع الليمون على البشرة ليس جيدا، نظرا لأنه عند وضع الحمضيات على الوجه ثم الخروج من المنزل، يؤدي إلى تهيج الوجه وظهور الطفح الجلدي.

- زيت جوز الهند:

بالرغم من أن زيت جوز الهند غني بمضادات الأكسدة، إلا أنه يحتوي على 90٪ من الدهون المشبعة، والتي تؤدي إلى انسداد المسام، لأن الجلد يصعب عليه امتصاصه، ما يؤدي إلى تراكم حب الشباب على البشرة.

- مرطب الجسم:

يلجأ البعض عند نفاد مرطبات الوجه إلى استخدام بمرطب الجسم لوضعه على الوجه، وذلك يؤدي إلى انسداد المسام، نظرا لأن معظمها تكون أكثر سمكا، وقد تحتوي أيضا على عطور أو مكونات أخرى يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي على الوجه.