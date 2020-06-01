أجدد مستحضرات السوق 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 10:42 مساءً - من وحي هذا الفصل اخترنا لك مجموعة مستحضرات توحي بجو الأفراح. مستحضرات تبرز جمالك وتظهر أنوثتك بشكل لافت . تابعي جديد 2020 لإطلالات العرائس المميزة والناعمة واختاري من بينها ما يعبّر عن شخصيتك في هذا اليوم الكبير.



بودرة حرة " لوز باودر كوتور اديشن من جيفنشي" Givenchy Loose Powder Couture Edition Givenchy Loose Powder Couture Edition



هايلايتر " ميتيوريت بيرلز من غيرلان " Guerlain Meteorites Pearls Guerlain Meteorites Pearls

أحمر شفاه" دايمند هايدرتينغ ليب بالم من هدى بيوتي" Huda Beauty Diamond Hydrating Lip Balms ​​ Huda Beauty Diamond Hydrating Lip Balms

كريم الأساس " ناتشيرل رادينت لونغ وير فونديشن من نارس" Nars Natural Radiant Longwear Foundation Advertisements Nars Natural Radiant Longwear Foundation

بودرة " لوز باودر من بوبي براون " Bobbi Brown Loose Powder Bobbi Brown Loose Powder

بلاش " روج بلاش من ديور " Dior Rouge Blush Dior Rouge Blush

عطر" وايت باتشولي من توم فورد " Tom Ford White Patchouli Tom Ford White Patchouli



عطر " سنت أوف دريم من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Scent Of A Dream Charlotte Tilbury Scent Of A Dream تابعي المزيد: نصائح لتطبيق الماسكرا الشفافة

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