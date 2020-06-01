أفضل طرق إزالة النمش من الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 10:42 مساءً - النمش هو عبارة عن بقع صغيرة بنية اللون تظهر في الوجه عادة، نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس، وهي بالتأكيد تؤثر سلباً في إشراقة البشرة ونضارتها ومظهرها عموماً، ويصعب جداً إخفاؤها بمستحضرات المكياج. فإذا كنت تعانين من مشكلة النمش، سنعرفك في ما يلي، الى أسباب ظهور النمش، وطرق إزالة النمش من الوجه بأقوى الوصفات الطبيعية.



أسباب ظهور النمش

أسباب ظهور النمش

للنمش أسباب عديدة، إلا أن السبب الرئيسي هو التوزيع غير المتكافئ لصبغة الميلانين الموجودة في الجلد، مما يسبب انتشاره بكثرة في المنطقة التي يظهر فيها. أما في حال بدأت تعانين من مشكلة النمش بشكل متفاجئ، فالسبب يعود بالتأكيد الى التعرض الكثيف والزائد لأشعة الشمس، لا سيما إن كنت تمتلكين بشرة فاتحة أو حساسة، ولم تقومي بحمايتها بالشكل اللازم باستخدام الواقي الشمسي المناسب. إضافة الى العوامل الوراثية التي تجعلك تعانين من النمش في أنحاء مختلفة من الوجه.

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طرق إزالة النمش من الوجه

تعد الوصفات والمكونات الطبيعية العلاج الأفضل والأكثر أماناً لمشكلة النمش، فهي تمتلك قدرة عالية على التخلص منه من دون أن تسبِّب للبشرة أي أثار جانبية أو احمرار.



وصفة الألوفيرا

الألوفيرا لإزالة النمش

الألوين والـ aloesin هما مركبان موجودان في نبتة الألوفيرا، وهما من المركبات النشطة التي تعمل على التخفيف من النمش والتقليل من ظهور التصبغات والبقع الداكنة التي تظهر نتيجة فرط تصبغ الدم. بالتالي، فإن وصفة الألوفيرا فعالة جداً في التخلص تدريجياً من النمش. واظبي على تدليك وجهك بجل الألوفيرا الطبيعي ثلاث مرات في الأسبوع، وتركه الى أن يجف. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

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وصفة الفيتامين C

فيتامين C

الفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على تبييض وتفتيح البشرة وإزالة النمش من بشرة الوجه. كما أن حمض الأسكوربيك الذي يحتوي عليه، يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويعزز عملية إنتاج الكولاجين في الجلد. وقد أثبت قدرة العالية على التخلص من أي بقع داكنة على البشرة. بالتالي، دلكي وجهك، ثلاث مرات في الأسبوع، بعصير الليمون الحامض الغني بالفيتامين C لدقائق عدة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.



وصفة خل التفاح

وصفة خل التفاح

يشتمل خل التفاح على الأسيد أستيك، الذي يعمل على تحسين مظهر البشرة، والتخلص من النمش والبقع والاسوداد، مما يمنحك بشرة بيضاء مشرقة وخالية من أي شوائب أو عيوب.

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