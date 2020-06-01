موديلات أظافر عصرية موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 10:42 مساءً - عندما يقترب فصل الصيف، تصبح موديلات الأظافر الممتعة وألوان المناكير الحيوية في مقدمة الأولويات. حيث يتم الاستغناء جزئياً عن ألوان طلاء الأظافر الداكنة وتصاميم الأظافر التقليدية، واستبدالها برسومات أظافر صيفية تبث فيك النشاط والمرح.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجدد موديلات الأظافر العصرية الرائجة في صيف 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر المزينة بالأزهار

الأظافر المزينة بالأزهار



رسومات الأزهار والورود موضة أظافر رائجة جداً هذا الصيف ومنتشرة بين النساء، وهي تضفي على إطلالة المرأة لمسة حيوية جذابة. لكن احرصي على اعتمادها بألوان متعددة لتبث فيك شعوراً بالسعادة وتطرد الملل عنك، وفي الوقت نفسه لتتناغم مع مختلف أزيائك الصيفة. وللابتعاد عن المبالغة، اعتمدي قاعدة أظافر شفافة ولامعة.

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الأظافر الملونة

الأظافر الملونة



يعد استخدام لون معين حيوي على كل ظفر على حدة من أبرز صيحات الأظافر لهذا الصيف، حيث يجعل أظافرك كقوس قزح رائع الجمال. استخدمي ألواناً صيفية عدة لتزيين أظافرك بأفضل طريقة، فمثلاً بإمكانك اعتماد طلاء الأظافر بالألوان الأزرق والأخضر والأصفر الداكن والزهري وغيرها من الألوان المشرقة والحيوية.



المناكير الفرنسي باللون الخوخي

المناكير الفرنسي باللون الخوخي



الخوخي الكريمي هو لون صيفي رائج جداً حالياً، وهو لون دافئ، محايد ، ومغر، إضافة الى أنه يتناغم مع ألوان البشرة كافة. فإن كنت من محبات المناكير الخوخي، فإن أفضل طريقة لاستخدامه هذا الصيف على الأظافر هو اعتماده على مقدمة الأظافر بأسلوب المناكير الفرنسي، الى جانب أحد الألوان التي تتناسب معه.

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الأظافر المزينة بتدرجات الزهري

الأظافر المزينة بتدرجات الزهري



إذا كنت تبحثين عن أحد موديلات الأظافر السهلة التي بإمكانك القيام بها بنفسك في المنزل، فإن الأظافر المطلية بالمناكير الزهري بتدرجاته المختلفة هو خيار رائع لك. استخدمي اللون الزهري على كل ظفر على حدة على أن يكون بتدرجاته المتعددة، وليس الزهري الموحد.



الأظافر النيون الأومبري

الأظافر النيون الأومبري



يعود الأومبري ليحتل حيزاً كبيراً في موضة الأظافر لصيف 2020، والأمر نفسه بالمسبة الى ألوان النيون، وهذا المزيج سيشكل خياراً رائعاً لمحبات الجرأة والإطلالة العصرية المختلفة واللافتة. بإمكانك اعتماد المناكير باللونين البرتقالي والزهري الفاقع بأسلوب الأومبريه، واختاريهما بتركيبة مات غير لامعة.

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