يمنع حب الشباب ويحمي من الجفاف.. هل تعرف صابون لبن الماعز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يتملئ أغلب الصابون الخاص بالبشرة بالمواد الكيميائية والصناعية، ما يسبب أضرارًا مختلفة للجلد، لذلك يصبح الصابون الطبيعي هو الخيار الأفضل لبشرة صحية ونضرة، كما أوضح موقع "health line".

وارتفعت مؤخرًا شعبية صابونة لبن الماعز بسبب خصائصها المعالجة والمهدئة للبشرة.

حليب الماعز غني بالدهون المشبعة وغير المشبعة، ما يجعله مثاليًا لإنتاج الصابون، حيث تزيد الدهون المشبعة من رغوة الصابون - أو إنتاج الفقاعات - بينما توفر الدهون غير المشبعة خصائص مرطبة ومغذية.

ويمكن استخدام زيوت نباتية أخرى، مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند في صابون حليب الماعز لزيادة محتوى الدهون الصحية المغذية، ومن فوائد الصابون.

- منظف لطيف

يحتوي صابون حليب الماعز على كميات كبيرة من الدهون، خاصة حمض الكابريليك، الذي يزيل الأتربة دون إزالة الأحماض الدهنية الطبيعية للبشرة.

- يغذي البشرة

حليب الماعز غني بالأحماض الدهنية والكوليسترول، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الجلد، كما أنه غني بفيتامين أ، الذي يقلل من علامات الشيخوخة.

- يحسن الصدفية

صابون حليب الماعز مصدر جيد للسيلينيوم، وهو معدن يساعد على تحسين الجلد ويقلل من الجفاف، وأعراض مرض الصدفية.

- مقشر طبيعي

يحتوي صابون حليب الماعز على مركبات طبيعية تساعد في تقشير البشرة، كما يعالج الكثير من الندوب والبقع الناتجة عن التقدم في العمر وفرط التصبغ.

- قد يمنع حب الشباب

بسبب حمض اللاكتيك الموجود في الصابون، فإنه قد يساعد في السيطرة على حب الشباب.

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طريقة صنعه في البيت

إذا لم تجدي صابونة حليب الماعز، يمكنك صنعها منزليًا بسهولة

المكونات

623 جم زيت زيتون

226 جم زيت جوز الهند

141 جم ماء مبرد

141 جم من حليب الماعز

119 جم الغسول (هيدروكسيد الصوديوم)

الخطوات

اسكب حليب الماعز في قالب مكعبات الثلج وقم بتجميده في الفريزر لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي، ضع مكعبات الحليب في كوب بلاستيكي مقاوم للحرارة، واسكب عليها 155 جم من الماء البارد، بعد ذلك اسكب هيدروكسيد الصوديوم وقلب حتى الذوبان.

قد يتحول الخليط إلى برتقالي أو أصفر ورائحته غريبة، مثل الأمونيا ، ولكن كل هذا طبيعي تمامًا. تجنب تنفسه مباشرةً، وافتح نافذة المطبخ.

نسخن زيت جوز الهند في قدر صغير، لمدة 3 إلى 4 دقائق، ثم نضيفه إلى الصابون، ثم نضيف زيت الزيتون.

بعد ذلك نصب الخليط في القالب المخصص ونبطه بورق زبدة، حتى يسهل استراخه وتقطيعه