"ليه القطة بتاكل عيالها؟".. إليك 5 أسباب علمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

رؤية قطة أم تأكل واحدة أو أكثر من قططها الصغيرة حديثي الولادة يمكن أن يكون مشهدًا محزنًا، وعادة ما يؤدي هذا الحدث إلى الصدمة والإحباط وحتى الاشمئزاز.

معرفة الجواب "لماذا تأكل القطط صغارها؟"، سيساعدنا في معرفة كيفية الاستجابة بشكل صحيح في هذه الحالة، ونستعرض لكم الأسباب التي تجعل القطة تنخرط في هذا السلوك، وفق ما نقل موقع AnimalWised.

- قطط ضعيفة أو مريضة أو مشوهة

من حين لآخر، تولد واحدة أو أكثر من القطط بمرض أو نقص أو تشوه أو حالة صحية أخرى، من الممكن أن تكون هذه المشكلة غير محسوسة بالعين المجردة، وحاسة الشم لدى القطط أكثر حدة من إحساسنا كبشر، لذا قد تكون قادرة على اكتشاف مشكلة لا نستطيع إدراكها، تفترض القطة الأم أن صغيرتها غير قادرة على البقاء حتى البلوغ؛ لهذا السبب تأكلها.

- ضغط عصبي

من النادر أن تأكل قطة منزلية صغيرتها بسبب الإجهاد، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، إذا كانت أثناء أو بعد المخاض في بيئة مليئة بالضغوطات، تؤدي إلى سلوك عصبي للقطة الأم.

قد تشمل الضغوطات البيئية حركة القدم المستمرة في الغرفة، أو الضوضاء العالية، أو التلاعب المفرط بالقطة أو أي شيء قد يبدو مهددًا.

العصبية لدى القطة يسبب الخوف مما يمكن أن يحدث لصغيرتها، لذا في بعض الحالات، قد تكون النتيجة أن تأكلها.

- قلة الغريزة الأمومية

من الممكن أن تفتقر القطة إلى غريزة الأمهات، قد لا تعرف ما يجب فعله عند ولادة أطفالها وتأكل قططها الصغيرة من الارتباك.

ولمنع الأم من أكل أطفالها بسبب قلة غريزة الأمومة، يجب أن نكون متيقظين بعد ولادتها، ويجب علينا مراقبة سلوك القطة، وإذا كنت ترى أن الأم تفتقر إلى أي غريزة أمومية، فإن ذلك يعرض حياة القطط لخطر شديد، إذا رأينا القطة تتجاهل القطط الصغيرة أو حاولت على الفور تناولها دون أي محاولة لرعايتها، يجب علينا التدخل.

- التهاب الضرع القططي (التهاب الثدي)

التهاب الضرع هو عدوى شائعة فقط عند الثدييات، وهناك أسباب مختلفة لالتهاب الثدي لدى القطط، ولكن من المحتمل أن تهدد حياة القطط الصغيرة، وذلك لأن العدوى قد تنتقل من الأم إلى القطة حديثي الولادة، وتعني حالتهم الضعيفة أن الجهاز المناعي لا يمكنه التعامل معها.

وعندما تحاول القطة الأم إرضاع أطفالها، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، ويمكن أن يتسبب هذا الألم في رفض الأم لقططها الصغيرة، ومن ثمّ تأكلها.

وإذا كنت تشك في حال قطة تحت رعايتك، فأنت بحاجة إلى البحث عن أعراض التهاب الضرع في القطط لمعرفة كيفية التصرف. عادة، سيكون عليك إبعاد القطط الصغيرة من الأم.

- القطة الأم لا تتعرف على صغارها

من الممكن ألا تتعرف القطة على صغارها، خاصة إذا كانت الولادة قيصرية، ففهي هذه الحالة لا يتم إطلاق العديد من الهرمونات المرتبطة بالولادة التي تربط الأم بالقطط الصغيرة، والنتيجة أن الأم لا تعترف بقططها وتأكلهم بدافع الخوف أو الارتباك أيضا.

- ماذا تفعل إذا أكلت القطة أطفالها

أول شيء تفعله إذا رأيت قطة تأكل قططها هو أن عليك التزام الهدوء، حتى لو بدا غير طبيعي بالنسبة لنا، فإن هذا السلوك له أسبابه ولا يجب أن نحمله ضد القطة.