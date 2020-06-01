بعد سحبها من الصيدليات.. بدائل طبيعية لفيتامين C وD وأقراص بانادول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على الرغم من أن وزارة الصحة نفت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من "بروتوكولات علاج لفيروس كورونا"، أو "بروتوكولات العزل المنزلي"، وأكدت أنها ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، إلا أنّ البعض يتجه إلى الصيدليات ويسحبون أدوية بعينها، والتي منها فيتاميني "سي" و"د" وأقراص بانادول.

ويعد فيتامين "سي" من العناصر الأساسية لتقوية جهاز المناعة، إذ إنه بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، ونظرًا لقلة كبسولات تلك الفيتامينات من الصيدليات بالإضافة إلى فيتامين "د"، وأقراص بنادول المسكنة والخافضة للحرارة، نقدم لكم بدائل طبيعية يمكنك الاعتماد عليها.

اقرأ أيضا: "دائرة كورونا تضيق".. 7 نقاط ليوم آمن للتعايش مع الفيروس

فيتامين سي

وتوضح الدكتورة الصيدلانية إيمان سمير أن هناك بدائل طبيعية لكبسولات فيتامين "سي"، تتواجد في الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والليمون، بالإضافة إلى الجوافة والكيوي والفراولة والمانجو والتفاح، وأيضًا يتواجد في الخضروات مثل الطماطم والقرنبيط والكرنب والبروكلي والفلفل الأحمر، وكذلك بعض الأطعمة الحيوانية مثل القلب والكبد.

وقدّمت في تصريحها لـ"الخليج 365"، وصفة طبيعية للحصول على فيتامين سي، وذلك بتقطيع الليمون وغمسه بالعسل الأبيض، وتناوله يوميًا، ذلك من شأنه تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرته على مكافحة حالات العدوى، ومنها فيروس كورونا المتفشي.

وحذّرت الصيدلانية من تناول أقراص فيتامين C دون إشراف طبيب، وذلك لأن تناوله بجرعة زائدة عن الحد يتسبب في مشاكل الجهاز الهضمي ومنها الغثيان والانتفاخ، إلى جانب حصوات الكلى.

Advertisements

فيتامين د

أما فيتامين "د"، فتوضح "سمير" أن الشمس أهم مصدر لهذا الفيتامين، بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، ومنها سمك "أبو سيف" ويوفر نحو 85 جرامًا احتياجات الجسم من الفيتامين.

وتابعت أن هذا الفيتامين يتواجد أيضًا في سمك السلمون والتونة، إذ يمكن تناول نحو 170 جرامًا من التونة وهي الكمية اليومية الموصى بها.

بانادول

وتقول الصيدلانية إن للبنادول بدائل متوفرة بالصيدليات وتعطي نفس المفعول طالما تحتوي على المادة الفعالة، وهي الباراسيتامول، ومن أبرزها تيلينول وأدول وأبيمول ونوفادول.

وتوضح أن البنادول يُستخدم في تسكين وعلاج الصداع، وهناك بعض الأطعمة التي تساهم في علاج الآلام وتغينك عن الأقراص المسحوبة من الصيدليات، ومنها الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل السبانخ والشيكولاتة السوداء، والفلفل الحار أو الشطة لما تحتوي من مادة Capsaicin وهي تتمتع بخواص أقراص الباراسيتامول، وكذلك الزنجبيل يعد مضادًا طبيعيًا يساهم في الوقاية من الصداع، بالإضافة إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه لترطيب الجسم واستعادة توازنه وتخفيف آلام الصداع.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا