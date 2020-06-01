طرق مميّزة لتنسيق الأقراط الدائرية لأسلوب مواكب للموضة

الاقراط الدائرية هي خيار مثاليّ لكلّ من تبحث عن أكسسوار بسيط يرتقي بإطلالتها إلى أقصى درجات الروعة، فهي تكتسح عالم الموضة بقوّة هذا العام، وخصوصًا في صيف 2020، حيث يحلو اعتمادها مع أجمل الصيحات الحيويّة للملابس والأكسسوارات الأخرى.

وغضافة إلى الملابس والأكسسوارات، عليكِ أن تولي أهميّة كبيرة لإطلالتكِ الجمالية، من شعركِ وماكياجكِ، حيث عليك أن تعتمديها بما يبرز شكل الأقراط، مثل تسريحات الشعر المرفوع. تتوافر الأقراط الدائرية بتصاميم كثيرة، إن من حيث الأحجام، وإن من حيث ما تتزيّن به من تفاصيل. وبعد أن برزت الأقراط الدائرية في مجموعات الأزياء الشتويّة، شقّت طريقها بخيارات أروع لتمنحكِ إطلالة مميزة، فتعرّفي معنا على أجمل الطرق لتنسيق الأقراط الدائرية.



الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

في ربيع وصيف 2020، لفتتنا الأزياء التي تلاعب المصممون بقصّات ياقاتها لتبرز بأسلوب جميل، فمنها العالية، ومنها الكبيرة بأطراف مطرّزة، ومنها المزدانة بكشاكش أو بتطريزات، والأروع تلك التي عكست روعة عقدة الفراشة. هذه الياقات وغيرها، تضاعف جمال إطلالتكِ إذا نسّقت معها الأقراط الدائرية، على شرط أن تكون ناعمة إذا أردت تنسيقها مع ياقات مزيّنة بتفاصيل، والعكس صحيح.

تميّزي بإطلالة جريئة

الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

من بين أجمل الأقراط الدائرية التي لفتتنا، تلك المميّزة بتصاميمها الجريئة، كالمكسوّة بحبوب اللؤلؤ الكبيرة مثلًا، أو الأزهار النافرة، أو الغليتر. هذه الخيارات ستمنحكِ الكثير من التميّز، ولكن من المهمّ أن تنسّقيها مع ملابس بتصاميم ناعمة كي لا تبالغي بإطلالتكِ، وأيضًا كي لا تصرفي الأنظار عن الأقراط.

الأقراط الدائريّة مع التوربان

الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

تصاميم التوربان لصيف 2020 تتنوّع لتلبّي مختلف الأذواق، ولمزيد من الروعة، لا بدّ من تنسيقها مع أقراط جميلة، كتلك الدائرية، إذ أنّها تخبّىء شعركِ، فتمنحكِ الأقراط الكثير من الأنوثة والتميّز. وهنا، لا بدّ أن تختاري الأقراط بما يتناسب مع شكل وجهكِ، وأيضًا مع تصميم التوربان، فإذا كان التوربان مثلًا بلون موحّد، اختاري أقراطًا دائريّة مزيّنة بتفاصيل لافتة، مثل الخرز، الأحجار اللامعة، الزخرفات وغيرها. وإذا كان التوربان مزدانًا برسومات، ننصحكِ باختيار هذه الأقراط بلون مشابه لإحدلى الرسومات، فبذلك ستحقّقين إطلالة مذهلة!

ولا تنسي الفساتين

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الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

الأقراط الدائريّة تتناسب إلى حدّ كبير مع الفساتين، خصوصًا تلك التي تعكس صيحات رائعة، مثل التكسيرات، والكشاكش والتطريزات، فاحصي على تنسيقها في أيام الصيف لتكوني الأجمل بين الجميع.

الأقراط الدائرية مع البلايزر

الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

لإطلالة تمزج بين الأناقة والعصرية والتميّز، نسّقي الأقراط الدائرية مع البلايز الصيفية، وبذلك، ستلفتين الأنظار إليكِ، وتسمعين الكثير من الإطراءات. وهنا، نذكّركِ بموديلات البلايزر الأنسب لشكل جسمكِ، كي لا تفسدي إطلالتكِ.

الاقراط الدائرية وطرق تنسيقها لاسلوب مواكب للموضة

موديلات الأكمام الرائجة في صيف 2020 تتنوع بأشكالها، منها الواسعة، أو الفضفاضة، أو التي تأتي على شكل بوق، أو الرفقة بأكتاف منفوخة... وإذا كنتِ من المعجبات بهذه التصاميم، نسّقيها مع الأقراط الدائرية، فهي تتناسب إلى حدّ كبير مع هذه الصيحات، وتضاعف جمال إطلالتكِ.

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