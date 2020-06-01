تعرّفي إلى موضة أوشحة الرأس لهذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - لا شكّ أن أوشحة الرأس من الاكسسوارات الرئيسة في فصل الصيف لأنها تعطي أسلوباً مميّزاً ومعاصراً في الموضة لكل سيدة وفتاة، بالإضافة الى أنها تبرز جمال الوجه وتضفي بعض اللمسات المميّزة على أزيائها اليومية وقد تدخل بعض البهجة والسرور خاصة وأنها طريقة ممتعة لتغيير استخدام بعض الاكسسوارات.
موضة أوشحة الرأس
أيًا كان سبب ارتدائكِ للوشاح، فإن لفّه وربطه بشكل جيد يمكن أن يصنع فرقاً ملحوظاً في طلّتك.
من موضة اوشحة الرأس لهذا الصيف تلك الرفيعة التي تلتفّ حول الرقبة مع فيونكة صغيرة أو عقدة بسيطة بأسولب جديد ومميّز، فهذا الشكل يتناسب مع إطلالتكِ النهارية سواء كان داخل العمل أو خلال المشاوير والزيارات الاجتماعية.
إختاري لون الوشاح من لون الملابس التي ترتديها أو من لون مختلف لإضفاء طابعاً حيوياً على الطلّة.
من الموضة السائدة لأوشحة الرأس ننصحكِ بتلك المزيّنة بالورود والتي تجعل رقبتكِ رومانسية وجذابة.
أسلوب مميّز في أوشحة الرأس تلك التي تغطي الشعر مع عقدة أمامية في منطقة الرقبة، أو تلك التي تلتفّ حول الرأس بألوان نابضة بالحياة وبتصاميم مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.
من الموضة الرائجة للأوشحة تلك التي صمّمت مثل عقّال الرأس مزيّنة بعدة ألوان .
وشاح الرأس مع ذيل الحصان، وهو من الموديلات العصرية الجديدة للتي تعبت من الطرق التقليدية المتّبعة في تسريح شعرها.
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موضة وشاح الرأس الحرير، سواء كان شعركِ مموّجاً، كيرلي أو مالساً، فهذا النوع يتماشى مع مختلف قصّات الشعر وأنواعه، وبالإمكان ربطه على الشعر على طريقة الملكة إليزابيت بعقدة أسفل الذقن، أو بعقدة خلفية لتغطية نصف الرأس بأكمله، بالإضافة الى إمكانية وضعه على شكل عصبة رأس بعقدة خلفية على طريقة "الهيبي".
من المهم جداً اختيار الألوان الزاهية من اوشحة الرأس ومراعاة تنسيقها مع إطلالتكِ للحصول على مظهر أنيق وإطلالة صيفية مميّزة.
بالإمكان وضع وشاح الرأس كغطاء له بشكل عفوي وانسيابي خلال يومكِ.
اعتماد لفّ وشاح الرأس أعلى الجبهة يعتبر تميزاً في أسلوبكِ ونمط حياتكِ.
لإطلالة صيفية لا مثيل لها لفّي وشاح الرأس مع الشعر كله، وستجدين نفسكِ مرتاحة جداً وحرّة.
من موضة أوشحة الراس ترك الشعر منسدلاً واعتماد الوشاح خاصة الملوّن لطلّة جذابة وغير روتينية.
إعتماد الإبتكار في تنسيق وشاح الرأس مع الإطلالة للتمتّع ببعض الحيوية من خلال ارتدائه على سبيل المثال مع فستان قصير أو سروال من الجينز وتيشرت بيضاء، وفي حال قررتِ ارتداء فستان أسود اللون فما عليكِ سوى اللجوء الى وشاح الرأس الملوّن لإضفاء بعض الإضاءة على طلّتكِ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.