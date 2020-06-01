تعرّفي إلى موضة أوشحة الرأس لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - لا شكّ أن أوشحة الرأس من الاكسسوارات الرئيسة في فصل الصيف لأنها تعطي أسلوباً مميّزاً ومعاصراً في الموضة لكل سيدة وفتاة، بالإضافة الى أنها تبرز جمال الوجه وتضفي بعض اللمسات المميّزة على أزيائها اليومية وقد تدخل بعض البهجة والسرور خاصة وأنها طريقة ممتعة لتغيير استخدام بعض الاكسسوارات.





موضة أوشحة الرأس

وشاح للرأس من فالنتينو Valentino



أيًا كان سبب ارتدائكِ للوشاح، فإن لفّه وربطه بشكل جيد يمكن أن يصنع فرقاً ملحوظاً في طلّتك.

من موضة اوشحة الرأس لهذا الصيف تلك الرفيعة التي تلتفّ حول الرقبة مع فيونكة صغيرة أو عقدة بسيطة بأسولب جديد ومميّز، فهذا الشكل يتناسب مع إطلالتكِ النهارية سواء كان داخل العمل أو خلال المشاوير والزيارات الاجتماعية.

وشاح للرأس من لويفي Loewe



إختاري لون الوشاح من لون الملابس التي ترتديها أو من لون مختلف لإضفاء طابعاً حيوياً على الطلّة.

من الموضة السائدة لأوشحة الرأس ننصحكِ بتلك المزيّنة بالورود والتي تجعل رقبتكِ رومانسية وجذابة.

وشاح للرأس من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana



أسلوب مميّز في أوشحة الرأس تلك التي تغطي الشعر مع عقدة أمامية في منطقة الرقبة، أو تلك التي تلتفّ حول الرأس بألوان نابضة بالحياة وبتصاميم مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.

من الموضة الرائجة للأوشحة تلك التي صمّمت مثل عقّال الرأس مزيّنة بعدة ألوان .

وشاح للرأس من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



وشاح الرأس مع ذيل الحصان، وهو من الموديلات العصرية الجديدة للتي تعبت من الطرق التقليدية المتّبعة في تسريح شعرها.

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موضة وشاح الرأس الحرير، سواء كان شعركِ مموّجاً، كيرلي أو مالساً، فهذا النوع يتماشى مع مختلف قصّات الشعر وأنواعه، وبالإمكان ربطه على الشعر على طريقة الملكة إليزابيت بعقدة أسفل الذقن، أو بعقدة خلفية لتغطية نصف الرأس بأكمله، بالإضافة الى إمكانية وضعه على شكل عصبة رأس بعقدة خلفية على طريقة "الهيبي".

وشاح للرأس من بالنسياغا Balenciaga



من المهم جداً اختيار الألوان الزاهية من اوشحة الرأس ومراعاة تنسيقها مع إطلالتكِ للحصول على مظهر أنيق وإطلالة صيفية مميّزة.

بالإمكان وضع وشاح الرأس كغطاء له بشكل عفوي وانسيابي خلال يومكِ.

وشاح للرأس من بربري Burberry



اعتماد لفّ وشاح الرأس أعلى الجبهة يعتبر تميزاً في أسلوبكِ ونمط حياتكِ.

لإطلالة صيفية لا مثيل لها لفّي وشاح الرأس مع الشعر كله، وستجدين نفسكِ مرتاحة جداً وحرّة.

وشاح للرأس من فندي fendi



من موضة أوشحة الراس ترك الشعر منسدلاً واعتماد الوشاح خاصة الملوّن لطلّة جذابة وغير روتينية.

وشاح للرأس من اكني ستوديوز acne studios



إعتماد الإبتكار في تنسيق وشاح الرأس مع الإطلالة للتمتّع ببعض الحيوية من خلال ارتدائه على سبيل المثال مع فستان قصير أو سروال من الجينز وتيشرت بيضاء، وفي حال قررتِ ارتداء فستان أسود اللون فما عليكِ سوى اللجوء الى وشاح الرأس الملوّن لإضفاء بعض الإضاءة على طلّتكِ.

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