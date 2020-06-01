أجمل فساتين لفصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - الفساتين هي واحدة من أهم قطع الأزياء لدى الكثير من الفتيات خلال فصل الصيف، سواء المحجبات أو غير المحجبات.

وتلجأ الفتيات إلى ارتداء الفساتين في أوقات مختلفة، سواء في العطلات الصيفية أثناء السفر، أو حتى في الحياة اليومية، وذلك نظرًا لتعدد تصميماتها، وهو ما يساعد على ارتدائها في مختلف المناسبات والأوقات.

وفي السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل الفساتين يمكن ارتداؤها في فصل الصيف، لاختيار ما يناسبك منها.

فستان بتصميم منقط

فستان بتصميم منقط طويل

إذا كنت ترغبين في إطلالة ناعمة خلال فصل الصيف، يمكنك ارتداء فستان طويل أو قصير من الحرير أو الشيفون ذي تصميم منقط بدوائر متعددة الأحجام، وتزيينه بحزام من قماش الفستان نفسه أو رباط على الخصر، مع تنسيق حذاء بكعب غير عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم.

وتناسب هذه الإطلالة البسيطة أوقات النهار.

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فستان ذو خطوط عريضة

فستان ذات خطوط عريضة طويل

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مريحة خلال فصل الصيف، يمكنك ارتداء فستان من القماش الليكرا ذي خطوط عريضة.

وتتسم تلك الإطلالة بالأناقة، خاصة إذا قمتِ بتنسيقها مع بليزر متوسط الطول وشنطة كبيرة الحجم.

وتلائم تلك الإطلالة أوقات العمل أو المشاوير السريعة أثناء النهار.

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فستان بتصميم الورود

فستان بتصميم الورود

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية رقيقة خلال فصل الصيف أو الربيع، يمكنكِ ارتداء فستان مطبوعٍ عليه الورود ذات الأحجام الصغيرة أو الكبيرة بألوان صيفية، مع تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء ذي كعب عالٍ أو حذاء رياضي.

وتناسب هذه الإطلالة العطلات الصيفية والسفر، إذ تمنحك إحساساً رائعاً بالأناقة وتضفي شعور البهجة على رحلتك.

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فستان بتصميم الكرانيش

فستان بتصميم كرانيش قصير

إذا كنت ترغبين في إطلالة مريحة وأنيقة خلال فصل الصيف، يمكنكِ ارتداء فستان من القماش الشيفون أو الكتان بتصميم الكرانيش، التي تُزين الفستان من منطقة الخصر حتى الذيل.

ويفضل اعتماد هذه الإطلالة أثناء المساء، مع تنسيق شنطة متوسطة الحجم، وحذاء ذي كعب متوسط، وبعض الإكسسوارت البسيطة التي تُكمل إطلالتك.

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