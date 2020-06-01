صيحات باللونين الأبيض والأسود من مجموعات الأزياء الجاهزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - تتميز أزياء المونوكروم برونق خاصة وتضفي اطلالات انيقة لكل سيدة تعشق المزج بين اللونين الأبيض والأسود في الطلة الواحدة .

فقدمت كبريات الدور العالمية باقة منوعة من أجمل الموديلات المصممة بموضة المونوكروم الكلاسيكية التي لا تبطل ابدًا.

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إليكِ أحدث الأزياء المونوكروم من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، استوحي منها تنسيقات مبتكرة.







فساتين مونوكروم موضة صيف 2020 PACO RABANNE

تفننت دور الأزياء العالمية في تقديم موديلات فائقة الأناقة من الفساتين المونوكروم، اختاري لنهار العيد الفستان المطبع بالورود من توقيع باكو رابان Paco Rabanne والذي يتميز بالأكمام الطويلة، نسقيه مع حذاء وحقيبة باللون الأصفر الفاتح، للشابات نرشح الفستان القصير المطبع بنقاط البولكا Polka dots dress من توقيع كارولينا هيريرا Carolina Herrera، نسقيه مع صندال باللون الوردي الصارخ.







بدلات مونوكروم لإطلالة أنيقة

ALEXANDER MCQUEEN تابعي المزيد:عبايات مونوكروم موضة الموسم تخفي عيوب الجسم Advertisements اذا كنتِ ترغبين في اطلالة فخمة وأنيقة ننصحك بالبدلات المونوكروم، شاهدي البدلات المخططة بالطول من توقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen ولتكتمل أناقتك انتعلي صندال أسود بكعب عريض، كما يمكنك التأنق بالبدلة البيضاء المطبعة بالنقاط السوداء الصغيرة من مجموعة إرمانو سكرفينو Ermanno Scervino والتي تميزت بقصتها الفضفاضة ما يجعلها خيار رائع للمحجبات.







جمبسوت مونوكروم موضة الموسم NAEEM KHAN



لتحصلي على اطلالة أنيقة وعملية تجمل قامتك ننصحك بإعتماد الجامت المطبع والذي يتميز بقصته الغير ملاصقة للقوام من توقيع نعيم خان Naeem Khan ونسقيه مع حذاء باللون الأحمر أو البرغندي.





بناطيل مونوكروم لإطلالة عملية

MICHAEL KORS

تحتاج اطلالة إلى قطع مريحة وعملية خاصة أننا سنقضيه هذا العام في المنزل، تجرئي ونسقي البنطال المطبع بالخطوط المتقاطعة من إيلي تهاري Elie Tahari مع بلوزة سوداء منقطة كما يمكنك تنسيق البنطال المنقط عالي الخصر مع توب قصير بأكمام منفو خة من نفس النقشة على غرار عارضة مايكل كورس Michael Kors. تابعي المزيد:عبايات سوداء وبيضاء مونوكروم

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